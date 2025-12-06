Westerwolde voor laatste wedstrijd voor de winterstop naar Finsterwolde

FINSTERWOLDE, VLAGTWEDDE – Voor de elfde wedstrijd van de thans lopende competitie reist Westerwolde komende zondagmiddag 7 december af naar Finsterwolde waar het plaatselijke BNC haar opwachting maakt.

Met het spelen van deze elfde wedstrijd zit ook de eerste ronde van de competitie voor de Vlagtwedders erop. Alle tegenstanders heeft men na zondag één keer ontmoet en nu al kan er gesteld worden dat de mannen van trainer Mark Kruize met het nodige vertrouwen naar het tweede deel van de competitie kunnen uitkijken. Dit uiteraard op basis van de eerste tien gespeelde wedstrijden, waarvan er slechts één werd verloren, drie in een gelijkspel eindigden en er zes keer als winnaar van het veld kon worden gestapt. Ongeacht de uitslag van de wedstrijd van komend zondagmiddag kan er nu dus al gesproken worden van een meer dan succesvolle start van de competitie 2025 / 2026.

BNC

BNC staat momenteel met veertien punten uit tien gespeelde wedstrijd op de zesde plaats in de ranglijst. De ploeg van trainer / speler Martijn Delger won tot dusver vier keer, maar verloor ook vier keer en speelde twee wedstrijden gelijk. Het doelsaldo van de thuisploeg van komende zondagmiddag is 24 – 19. Gelet op deze statistieken zal de “Finnewolmers” er alles aan gelegen zijn de punten deze middag in eigen huis te houden om zo doende ook op een goede manier aan de overwintering te kunnen beginnen en mee te blijven doen in de top van het klassement.

Westerwolde

Na de prima overwinning van vorige week zondag in eigen huis tegen Buinen, komende zondagmiddag voor Westerwolde dus de laatste wedstrijd in de eerste ronde van de huidige competitie en wel tegen BNC. Wil Westerwolde als koploper de winterstop ingaan, dan zal er in Finsterwolde een zo optimaal mogelijk resultaat moeten worden neergezet. Maar ook dan zijn de Vlagtwedders nog volledig afhankelijk van het resultaat van het inhaalduel tussen Veelerveen en Zevenhuizen op zondag 14 december. Maar er liggen nog meer kapers op de kust wat betreft het “winterkampioenschap” en wordt het vergeven van deze titel dus mede bepaald door de resultaten van de overige te spelen wedstrijden deze zondag en die van een week erop. Feit is en blijft dat Westerwolde het duel van dit weekend tegen BNC dus ingaat als nummer 1 op de ranglijst met 21 punten uit 10 wedstrijden en een doelsaldo van 21 – 13.

Algemeen

Scheidsrechter bij BNC – Westerwolde is dhr. G.H. Gerdes uit Ter Apel; de wedstrijd op sportpark De Hardenberg in Finsterwolde begint – in tegenstelling tot de meeste andere wedstrijden – om 14.30 uur. Ook nu is er de hoop dat weer veel aanhangers van Westerwolde richting Finsterwolde zullen reizen om daar de roodwitten opnieuw de nodige morele ondersteuning te bieden. Na komende zondagmiddag is er voor Westerwolde een winterstop van bijna twee maanden. IJs en weder dienende zal de competitie zondag 1 februari voor alle ploegen een vervolg krijgen.

Bron: HJ Pleiter