Gevarieerd aanbod aan kramen op kerstmarkt Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum

WILDERVANK – Vandaag vond de jaarlijkse kerstmarkt in Wildervank plaats.
De markt in het MHC-centrum was overdekt en verwarmd, zodat bezoekers in alle comfort konden rondkijken. Er was een gevarieerd aanbod aan kramen met handgemaakte kerstcadeaus, decoraties, streekproducten en ambachtelijke lekkernijen. Van geurige kaarsen en winterse wolproducten tot huisgemaakte jams, versgebakken oliebollen en gehaktballen. Bovendien ontbraken de glühwein, warme chocolademelk en kniepertjes niet.
Tijdens de markt was er een verloting met leuke prijzen, mogelijk gemaakt door de standhouders. Ook liep de kerstman rond om lekkers uit te delen aan de kinderen en om met bezoekers op de foto te gaan.
Bron en foto’s: Peter Panneman