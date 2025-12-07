Gevarieerd aanbod aan kramen op kerstmarkt Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 7 december 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND WEER REGEN | TIJDELIJK ZACHT

Helemaal droog is het tot de avond niet want er kunnen eerst nog enkele buien vallen, maar vanmiddag zijn er een paar opklaringen en het is een relatief rustige dag met een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot zuid (windkracht 2 tot 3). Het is ook zacht met 9 tot 11 graden, al is het natuurlijk ook vochtig weer.

In de loop van de avond gaat het vanuit het zuidwesten ook weer regenen, vannacht wordt het snel weer droog en komen er opnieuw enkele opklaringen. Het blijft vannacht heel zacht: minimum rond 9 graden.

Morgen is er een matige tot vrij krachtige zuidwétenwind en dat geeft heel zacht weer met een maximum rond 12 graden. De ochtend is droog, in de loop van de middag en morgenavond zijn er perioden met regen. Dinsdag begint dan misschien weer droog maar ook dinsdag zijn er perioden met regen. Maar ook dinsdag is het zacht: maximum rond 13 graden. Woensdag valt er misschien nog een bui maar dan komen we toch echt in wat rustiger vaarwater terecht want eind van de week is het een aantal dagen helemaal droog met flinke zonnige perioden en een matige zuidenwind. Maxima eind van de week van 8 tot 10 graden, minimumtemperaturen rond 5 graden.