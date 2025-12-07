Gezellige kerstmarkt brengt warmte in De Binding

OUDE PEKELA – In De Binding in Oude Pekela hing zondag een heerlijke, winterse kerstsfeer. Bezoekers wandelden langs een vrolijke mix van kraampjes, waar creatievelingen hun zelfgemaakte artikelen presenteerden. Van handgemaakte decoraties tot kleine cadeautjes en ambachtelijke creaties: er was voor ieder wat wils, of het nu speciaal voor de kerst was gemaakt of niet.
De geur van lekkernijen vulde de ruimte. Zo konden bezoekers genieten van smaakvolle Oekraïense hapjes, die met liefde waren bereid. Ook de Turkse zoetigheden waren aanwezig — een smakelijke toevoeging aan de toch al diverse kerstmarkt.
Verder waren er ook leuke activiteiten te beleven. Bij De Binding zelf kon men enveloppen trekken, altijd goed voor een verrassing. Daarnaast stond er een grote glazen pot gevuld met snoep, beschikbaar gesteld door Palvu, waarbij men mocht raden hoeveel snoepjes erin zaten. De winnaar ontvangt een feestelijke adventskalender, eveneens van Palvu.
De kerstmarkt was overzichtelijk en gezellig opgezet, met een warme en gemoedelijke sfeer die perfect past bij de tijd van het jaar. Het werd duidelijk dat De Binding wederom een geslaagde bijeenkomst heeft neergezet, waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en genieten van alles wat de markt te bieden heeft.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk