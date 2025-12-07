Jazz met een modern randje in vanBeresteyn tijdens de JazzProSessies!

VEENDAM – Zondagmiddag 14 december wordt de foyer van theater vanBeresteyn omgetoverd tot een Jazzclub tijdens de JazzProSessies. Bezoekers kunnen genieten van een ontspannen jazzconcert, gevolgd door een sessie waarin professionele musici en toptalent van het conservatorium samen optreden.
14 december staat het Hammond trio op het podium met Job Posthuma, Dimitris Karkoulias en Dennis Elderman. Hun stijl is Jazz met een modern randje. Naast eigen werk en standards uit het American songbook spelen ze arrangementen van de meester Joey de Francesco.
Na het concert kunnen andere jazzprofessionals en conservatoriumtalent zich aansluiten voor een spontane jamsessie. Kom genieten van een muzikale zondagmiddag in de foyer van vanBeresteyn.
Datum: Zondag 14 december 2025
Aanvang: 15.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn