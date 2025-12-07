DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
In de nacht van vrijdag op zaterdag is bij een woning aan de Herzogstraße ingebroken. De daders verschaften zich ook toegang tot de garage, waaruit ze een e-bike van het merk Rose stalen. De schade bedraagt 4.000 euro. De politie verzoekt hem en andere getuigen contact op te nemen via 05932/72100.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland