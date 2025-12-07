Ook dit jaar weer een levende kerststal in Vriescheloo

VRIESCHELOO – Ook dit jaar is er weer een levende kerststal in Vriescheloo.
Vandaag op deze tweede Adventszondag zijn voor het zesde jaar op rij de lampjes in de levende kerststal aan de Dorpsstraat 14 in Vriescheloo weer aangegaan. Er klinkt kerstmuziek en Jozef en Maria zijn, samen met kindje Jezus, in de stal.
Elke vrijdag, zaterdag en zondag zijn de mini-ezels van 15.00 uur t/m 18.00 uur in de kerststal aanwezig.
In de week van Kerst, zijn de ezels er de hele week van 15.00 uur t/m 18.00 uur. (Bij regen en/of harde wind blijven ze in hun eigen warme stal).
De levende kerststal blijft t/m 26 december staan. Ook het nabijgelegen hertenkamp is sfeervol verlicht!
De Kerststal is er voor iedereen! Wees welkom!
Foto’s: Jan Glazenburg