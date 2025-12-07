Orkest op maat! strijkt voor de 3e keer neer in Groningen

GRONINGEN – Orkest op maat! strijkt op zaterdag 24 januari 2026 neer in de binnenstad van Groningen. En wel op een hele bijzondere plek, namelijk in de Martinikerk. Deze locatie was al een lange wens van dirigent Jaap Musschenga. ‘We hebben gekeken naar deze locatie omdat het een fantastische plek is. De kerk heeft een geweldige akoestiek en straalt warmte uit als je binnen bent.’
De Martinikerk is uitermate geschikt voor de 7e editie van Orkest op maat! met Iris Kroes als speciale gast. Ze is een Nederlandse zangeres en harpiste en ze was de winnares van het tweede seizoen van het televisieprogramma The voice of Holland.
Het orkest bestaat uit meer dan 100 muzikanten uit de noordelijke provincies zegt Jan Willem Dekker. Hij is de bedenker van het project. ‘We hebben weer een fantastische bezetting waar we trots op zijn. Dat betekend dat het leeft en dat we het publiek weer muzikaal trakteren op een fantastische avond samen met Iris Kroes.’
Bron: Organisatie Orkest op maat!