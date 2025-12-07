Superieur Sellingen pakt overwinning op Heiligerlee

SELLINGEN – Gelijk na de wedstrijd werd openbaar gemaakt dat trainer Rick Hansen zijn contract met een jaar verlengd heeft bij de koploper. Vanmiddag was zijn ploeg superieur en won verdiend met 3-1.
Door Gert Meulman
Na zeven minuten maakte Heiligerlee speler Bas Snoek bij een hoekschop de opmerking dat ze nog steeds de nul hadden. In de minuten daarvoor was het namelijk eenrichtingsverkeer naar zijn doelman Kevin Tieks. Bjorn de Roo was dichtbij de openingsscore; clubtopscorer Dennis de Roo was dichtbij en een schot van Corné Prins ging maar net naast. De Kloosterholtjers wisten maar heel sporadisch van hun helft te komen, maar als dat al een keer gebeurde, was het wel gelijk gevaarlijk. Aanvoerder Gert Reininga schoot rakelings en hard over de kruising.
Na een kwartier spelen was het Arjan Heeres, die na een fout van zijn directe tegenstander Sander Dreijer de bal diagonaal en laag in de verre hoek schoot en Tieks kansloos liet. De ploeg van Hansen bleef de druk naar voren houden en het was de naar de rechtervleugel uitgeweken Dennis de Roo, die zijn teruggetrokken bal knap zag afgerond door Ian de Vrieze. Aan de andere kant was het Snoek, die een hard schot uit het doel zag gehaald door verdediger Dennis Kuiper. Nog voor rust wisselde Heiligerlee trainer Ard Leeraar Dreijer, die ook bij de tweede goal niet geheel vrijuit was gegaan. Voor hem werd Jeroen Jager gebracht en Lukas Pronk verhuisde naar de plek links achterin.
Na de rust was het opnieuw vooral Sellingen wat de klok sloeg. Bjorn de Roo zag van dichtbij zijn kopbal via de handen van Tieks en de onderkant van de lat het veld weer in spatten. Dennis de Roo vijzelde zijn doelpuntenreeks op en maakte de 3-0.
Heiligerlee werd nog een keer gevaarlijk, toen laatste man Kevin de Haan blind een bal hoog naar voren knalde, waarna spits Rik Eggens oog in oog kwam te staan met doelman Jordie Oost, met de laatste als overwinnaar. Doelman Tieks redde daarna zijn ploeg nog voor een grotere nederlaag. Hij pakte knap een inzet van Arjan Heeres en Dennis de Roo. Heiligerlee maakte het slotpunt door Olaf Gelderloos, die vlak voor tijd van dichtbij de 3-1 eindstand binnenschoot.
Tekst en foto’s: Gert Meulman