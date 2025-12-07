Westerwolde verliest voor de tweede keer dit seizoen door 4-2 nederlaag tegen BNC

FINSTERWOLDE, VLAGTWEDDE – Westerwolde is er zondagmiddag niet in geslaagd de eerste helft van het seizoen 2025 / 2026 op een succesvolle manier af te sluiten.

In Finsterwolde liepen de mannen van trainer Mark Kruize tegen een duidelijke 4 – 2 nederlaag aan. Een verliespartij tegen een gedreven BNC waar weinig tot niets op aan te merken viel. Zowel in het eerste kwart van de wedstrijd als direct na rust lieten de Vlagtwedders zich de kaas van het brood eten en zodoende moest men eigenlijk de gehele wedstrijd in de achtvolging. Waar het voor rust nog wel lukte de aansluiting te vinden, was dat na de pauze in feite onbegonnen werk tegen een hechte en fysiek sterke verdediging van de thuisploeg. En toen BNC in de 84e minuut de voorsprong uitbouwde naar 4 – 2, was het over en sluiten voor Westerwolde. De gedroomde laatste wedstrijd voor de winterstop eindigde in een desillusie. Dit alles wel in de wetenschap dat BNC deze middag de betere, maar vooral effectievere ploeg was.

Vanaf de aftrap was het duidelijk dat Westerwolde een zware middag tegemoet zou gaan, zowel wat betreft de tegenstander als de bespeelbaarheid van het veld. Hoewel men zegt dat de omstandigheden voor beide ploegen op zo’n wedstrijddag gelijk zijn, was het al snel zichtbaar en dus duidelijk dat het lastig te bespelen veld meer voor de Vlagtwedders een probleem was dan voor de thuisploeg. Westerwolde werd direct onder druk gezet, waarbij diverse corners vielen te noteren en al in de 14e minuut resulteerde dit in de eerste treffer voor BNC. Het was Ronald Mos die zijn eerste van drie treffers deze middag binnenschoot: 1 – 0. Westerwolde kwam in dit eerste deel van de wedstrijd slechts sporadisch tot aanvallen tegen een tegenstander die steeds liet zien de strijd aan te willen gaan om de drie punten deze middag in eigen huis te houden. Dat resulteerde in de 26e minuut al tot het uitbouwen van de voorsprong. Waar de centrumverdediging van Westerwolde op dat moment slecht gepositioneerd stond, ontsnapte Ronald Mos op randje buitenspel en oog in oog met doelman Erwin Timmer van Westerwolde wist hij het net voor de tweede keer deze middag te vinden: 2 – 0. Eindelijk leek Westerwolde wakker geschud en door iets meer druk te zetten op de thuisploeg kwam men steeds dichter bij het vijandelijke doel. Mede hierdoor joeg René v.d. Laan in de 28e minuut een verdediger van BNC af en toen deze niet meer wist wat te doen plaatste de jongste Van der Laan de voet dusdanig tegen de bal dat deze daardoor pardoes in het doel achter keeper Roël Siemens van BNC zeilde: 2 – 1. Laatstgenoemde wist daarna in de 35e minuut een schot van Sander van Hoorn niet op de juiste manier te verwerken en het was linkerspits Lars te Bokkel die van dichtbij zijn tweede treffer van het seizoen met een simpele binnentikker kon laten aantekenen: 2 – 2. Niet lang daarna floot arbiter Gerdes – die de wedstrijd over het geheel gezien goed onder controle had – de eerste helft af en wisten beide ploegen dat men na een kwartier pauze in feite overnieuw kon beginnen aan het binnenhalen van de punten.

En dat probeerde Westerwolde dan ook met drie nieuwe spelers. Of het hieraan lag, al dan niet in combinatie met het niet volledig geconcentreerd aan het tweede bedrijf beginnen, het was andermaal BNC dat het heft meteen in handen nam. En het resultaat voor de ploeg van trainer / speler Martijn Delger was er dan ook vrij snel. In de 52e minuut was Ronald Mos geheel Westerwolde opnieuw te vlug af en scoorde opnieuw. Hoewel geen zuivere hattrick was het wel z’n derde van de middag: 3 – 2. Voor Westerwolde het sein opnieuw met volle kracht ten aanval te gaan, hetgeen in tegenstelling tot voor de pauze weinig tot geen resultaat opleverde. Verder dan een afgekeurd doelpunt van Sander van Hoorn kwam men niet. Vrije trappen, toegekend door arbiter Gerdes na rigoureus verdedigen van BNC, konden niet over of langs de muur worden getild en dan gebeurt datgene wat er door een meer en meer aanvallende ploeg gevreesd wordt. Een scherpe en op snelheid gebaseerde tegenaanval van de thuisploeg onder leiding van Delger resulteerde in de 84e minuut tot de vierde treffer van BNC. Het was Joran Sikkens die bij de tweede paal op aangeven van de technisch begaafde Delger de eindstand kon bepalen en daardoor het duel definitief in het slot gooide: 4 – 2. Op het steeds donkerder worden sportpark De Hardenberg was het aan scheidsrechter Gerdes om niet lang daarna met een klein beetje toegekende extra tijd een eind aan dit duel te maken.

Na in de maand november geen van de vijf competitiewedstrijden te hebben verloren, deze eerste zondag van december dus een kleine domper voor Westerwolde. Maar ondanks de verliespartij op deze donkere zondagmiddag, is er voor de Vlagtwedders nog voldoende perspectief in het tweede deel van de competitie een rol van betekenis in de top van het klassement te kunnen spelen. Voor eerst is het even afwachten hoe de inhaalduels van een zestal ploegen volgende week zondag zullen verlopen. In theorie kunnen alleen SPW en Buinen door het winnen van hun inhaalwedstrijden Westerwolde nog van de tweede plaats verdringen. Dat het tweede deel van de competitie, te beginnen op zondag 1 februari, een spannend vervolg krijgt moge echter duidelijk zijn.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Tim Huls (46e min. Peter Beens) – Rudolf Riks (C) – Tex van Kalmthout – Luca Kiers – Rudie Bergman (46e min. Kevin v.d. Laan) – Julian Smid (62e min. Merijn te Velde) – Sander van Hoorn – Joran Luijten (46e min. Frank Riks) – René van der Laan – Lars te Bokkel (62e min. Wilco Huls)

Scheidsrechter: dhr. G.H. Gerdes uit Ter Apel

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 75

Bron en foto’s: HJ Pleiter