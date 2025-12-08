Kerstmarkt Veelerveen haalt ruim 3.100 euro op voor kerstpakketten (Video)

In Veelerveen is afgelopen weekend geld ingezameld voor kerstpakketten voor inwoners van Westerwolde die in armoede leven. Stichting De Kracht van Vriendelijkheid organiseerde een kerstmarkt, waarvan de volledige opbrengst bestemd is voor mensen die bij de stichting staan ingeschreven.
Volgens voorzitter Anita Boom van Doorn neemt de behoefte aan hulp toe. „Jarenlang leven van het minimum eist zijn tol van mensen. Mensen die de meest noodzakelijke dingen niet meer kunnen betalen, hebben zeker geen geld om kerst te vieren,” zegt zij.
Op de kerstmarkt werden nieuwe en gebruikte artikelen verkocht. De opbrengst na aftrek van de kosten komt uit op 1.900 euro. Daarnaast wordt een bedrag van 1.250 euro verdubbeld door Stichting Armoedefonds, waardoor het totaalbedrag uitkomt op 3.150 euro. „Dit is wat de mensen in Westerwolde samen hebben bijeengebracht voor hun mede-inwoners die in armoede leven,” aldus Boom van Doorn. „Wij zijn er echt stil van.”
De kerstpakketten bestaan niet alleen uit boodschappen, maar bevatten ook cadeaus. „Het pakket moet ervoor zorgen dat mensen kerst toch als iets feestelijks kunnen ervaren,” zegt de voorzitter. „Niet alleen met eten, maar ook met kleine, mooie dingen.”
De stichting merkt dat het aantal aanmeldingen blijft groeien. De opbrengst van de kerstmarkt wordt volledig ingezet om ook dit jaar zoveel mogelijk inwoners van Westerwolde te kunnen ondersteunen.
Malou Vos