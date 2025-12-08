Auto’s botsen op de N366

NIEUWE PEKELA, ALTEVEER, N366 – Om iets voor half zes vond op de N366 ter hoogte van Nieuwe Pekela een aanrijding tussen twee auto’s plaats.
Hulpdiensten, waaronder brandweer Nieuwe Pekela, kwamen ter plaatse. Een inzittende werd in een ambulance gecontroleerd. Of vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk was is niet bekend gemaakt. De weg was in de richting Veendam afgesloten.
Een kwartier na het ongeval verstuurde de politie een Burgernetoproep. Deelnemers werden in verband met een verdachte situatie in de omgeving van Pekela verzocht uit te kijken naar een man van 1.90m. Hij droeg donkere kleding, waaronder een joggingbroek, en liep op slippers. Tips kon men doorgeven via 112. Voor zover bekend is deze persoon nog niet aangetroffen.
Naar verluidt was deze man betrokken bij het ongeval.