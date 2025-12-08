Bas en Rianne Engelbart uit Vriescheloo winnen hoofdprijs Winkelweek Winschoten

VRIESCHELOO, WINSCHOTEN – Tijdens de Winkelweek 2025 in Winschoten is de hoofdprijs van maar liefst € 10.000,- gevallen op de naam van Bas en Rianne Engelbart uit Vriescheloo. Zij kochten tijdens de actieperiode een nieuwe televisie bij Expert Larmoyeur in de binnenstad van Winschoten en kregen bij deze aankoop een flinke stapel Winkelweek-loten mee.
De Winkelweek is een gezamenlijke actie van City Club Winschoten en Stichting Promotie Winschoten. Bij iedere besteding van € 10,- ontvingen klanten een gratis lot. In totaal werden er ruim 280.000 loten uitgegeven in de deelnemende winkels in de binnenstad van Winschoten, in de periode van 23 oktober t/m 1 november.
Na de trekking hield het gezin Engelbart de krant met de winnende nummers goed in de gaten. Rianne had haar bril op dat moment niet bij de hand, maar hun jongste zoon sprong te hulp. Heel ontspannen vergeleek hij de cijfers en zei toen:
“Mam, dit is hetzelfde nummer als wat hier op dit lot staat.”
Hij had zelf nog niet door wat dat precies betekende. Rianne pakte snel haar bril, keek nog een keer goed en kon haar geluk niet op. In eerste instantie kon ze simpelweg niet geloven dat hún lot de hoofdprijs van € 10.000,- had gewonnen.
Uitreiking bij Expert Larmoyeur
De prijsuitreiking vond plaats in de winkel van Expert Larmoyeur in de binnenstad van Winschoten. Daar ontvingen Bas en Rianne de symbolische cheque van € 10.000,-, een mooi boeket bloemen en werd het heuglijke moment gevierd met koffie en gebak.
Harm-Jan Nitters, eigenaar van Expert Larmoyeur, is al jarenlang actief deelnemer aan de Winkelweek. Hij vertelt:
“Wij doen al jaren mee met de Winkelweek en geven elk jaar duizenden loten mee aan onze klanten. Wat mij telkens weer opvalt, is hoeveel mensen uit de wijde regio speciaal naar de binnenstad van Winschoten komen om hier hun aankopen te doen. Dat we nu zo’n grote hoofdprijs mogen uitreiken aan een gezin uit Vriescheloo, in ónze winkel, maakt het extra bijzonder.”
Bij de uitreiking waren ook Bram De Raad, voorzitter van City Club Winschoten, en Pascal Meinders, evenementencoördinator, aanwezig.
Bram De Raad:
“De Winkelweek is ieder jaar weer een mooie manier om de binnenstad van Winschoten op de kaart te zetten. Ruim 280.000 uitgegeven loten laten zien hoeveel mensen in deze periode bij onze lokale ondernemers winkelen. Dat is goed voor de sfeer, de omzet én de uitstraling van Winschoten als regiofunctie.”
De organisatoren bedanken alle deelnemende ondernemers én alle bezoekers die in 2025 meededen aan de Winkelweek.
Bron: Pascal Meinders