Coalitiepartijen vragen extern advies over bouwplan Enexis in Oostwold

OOSTWOLD – De coalitiefracties in de gemeenteraad van Oldambt – Gemeentebelangen Oldambt, VVD, Partij vóór het Noorden en PvdA – hebben een gezamenlijke motie ingediend over de aanvraag van Enexis voor de bouw van een regelstation aan de Noorderringdijk in Oostwold.



Met de motie geven de coalitiepartijen aan dat de raad eerst extern deskundigenadvies wil inwinnen voordat een beslissing over het bouwplan wordt genomen. De motie verzoekt de griffie een deskundige te benaderen en de uitkomsten tijdig beschikbaar te stellen voor de verdere behandeling in de raad.

Daarnaast wordt het college verzocht om Enexis te bewegen alternatieve locaties te verkennen, mocht de raad besluiten geen positief advies te geven.

Motie regelstation Noorderringdijk Oostwold

De raad van Oldambt, in vergadering bijeen op 17 december 2025; gelet op de Omgevingswet, het Besluit kwaliteit leefomgeving, artikel 33 van de Gemeentewet, alsmede de Verordening op de ambtelijke bijstand en op het recht op ondersteuning van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen 2010; overwegende, dat

⦁ Enexis een aanvraag om omgevingsvergunning heeft ingediend voor de bouw van een regelstation aan de Noorderringdijk te Oostwold;

⦁ dit bouwplan strijdig is met de omgevingsvisie en het omgevingsplan;

⦁ de Omgevingswet voorziet in de mogelijkheid om bij omgevingsvergunning af te wijken van het omgevingsplan door het toestaan van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit;

⦁ een dergelijke afwijking slechts kan worden toegestaan indien sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL);

⦁ Enexis zich op het standpunt stelt dat hiervan sprake is;

⦁ de raad ten aanzien van het bouwplan beschikt over een bindend adviesrecht;

⦁ de raad in het kader van dit bindend adviesrecht zelfstandig dient te beoordelen of sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties;

⦁ de raad over beleidsruimte beschikt bij deze beoordeling;

⦁ de raad, gelet op onder meer de omvang van het bouwplan in oppervlakte en hoogte, de recreatieve functie van het gebied waarin het bouwplan is voorzien, de nabijheid van het Oldambtmeer en een fietspad en het recreatieve gebruik van het gebied, niet op voorhand van oordeel is dat in dit geval sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties;

⦁ de raad voorafgaand aan het uitbrengen van zijn advies extern deskundigenadvies wenst in te winnen;

verzoekt de griffie om:

⦁ extern advies in te winnen bij een deskundige op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht over de juridische houdbaarheid van het onthouden van een positief advies ten aanzien van de aanvraag van Enexis, onder aanlevering van de juridisch-ruimtelijke overwegingen;

⦁ dit advies, zo mogelijk, gereed te hebben vóór de eerstvolgende beeldvormende raadsbijeenkomst over dit onderwerp, en in ieder geval vóór de daaropvolgende oordeelsvormende raadsvergadering;

⦁ de kosten van dit advies te dekken uit het algemene budget voor juridische adviezen;

en verzoekt het college om:

⦁ in de tussentijd Enexis te bewegen tot het verkennen van een of meer alternatieve, ruimtelijk aanvaardbare locaties voor het geval de raad zou besluiten geen positief advies te geven.

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Gemeentebelangen Oldambt

Fractie VVD

Fractie Partij vóór het Noorden

Fractie PvdA

Bron: Albert Kuiper, Fractievoorzitter Gemeentebelangen Oldambt