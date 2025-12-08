Damclub Winschoten oogst succes op Regio-Cup jeugdtoernooi in Hoogeveen

WINSCHOTEN, HOOGEVEEN – Zaterdag deden jeugdleden van Damclub Winschoten mee aan het Regio-Cup jeugdtoernooi in Hoogeveen.

Om de jeugd, met name de basisschoolleerlingen, te betrekken bij de damsport is het organiseren van een scholendamtoernooi bij uitstek geschikt om de jongelui in contact te brengen met deze vorm van denksport. Daarnaast kan een jeugdafdeling worden gevormd waar men, via de theorie, op kan gaan voor een zogenaamd damdiploma. Om het geleerde vervolgens in praktijk te brengen kan worden deelgenomen aan jeugdtoernooien en die zijn in ruime mate voor handen.

In Noord-Nederland zijn dat de zogenaamde Regio-Cup jeugdtoernooien. Deze jeugdtoernooien vonden eind vorige eeuw hun oorsprong in de provincie Drenthe, waar de Drentse Dambond (DDB) startte met jeugdtoernooien, genaamd DDB-Cup. Begin deze eeuw is het platvorm “Jeugddammen Noord” opgericht, waarbij tevens de naam “Regio-Cup” is ontstaan, omdat dit de regio’s Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Overijssel omvatte. De jeugdtoernooien vinden dit seizoen overigens plaats in Groningen, Hijken, Gramsbergen, Dedemsvaart, Hoogeveen en Winschoten. In deze plaatsen draagt de plaatselijke damclub dan zorg voor de locatie en alles wat nodig is om damwedstrijden te spelen. Rik Smit uit Nieuw-Balinge is vervolgens belast met de coördinatie, zoals de groepsindeling en prijzen. Van deze jeugdtoernooien gaat trouwens een stimulerende werking uit voor de jeugdige dammers om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de damsport.

1e Regio-Cup

De Hoogeveens Damclub (HDC) beet dus zaterdag 6 december het spits af in een reeks van 5 Regio-Cup damtoernooien voor jeugdspelers. Het Knooppunt in het centrum van Hoogeveen fungeerde deze sessie als decor. Jeugdleider Gerard Bruins uit Hollandscheveld en jeugdleider van HDC kon een kleine 60 jeugdige dammers vervelkomen uit Rinsumageest, Groningen, Hijken, Beilen, Dedemsvaart, Westerhaar, Gramsbergen, Wapenveld, Hoogeveen, Nieuwe Pekela en Winschoten. Coördinator Rik Smit had op voorhand de spelers ondergebracht in 8 groepen met als basis 8 spelers, die vervolgens een zogenaamd rondtoernooi afwerkten. Dit houdt in dat alle spelers elkaar één keer treffen. Alleen groep 1, 2 en 3 werden gevormd door 6 spelers, die de partijen met de klok afwerkten, onder een speeltempo van “Fischer 10 + 5”. In groep 1 en 2 zaten namelijk de deelnemers met de hoogste speelsterkte in de gelederen. De wisselbeker is voor degene met het hoogst aantal punten ongeacht in welke groep wordt gespeeld.

Sebastiaan werd uiteindelijk de winnaar in Hoogeveen en mag de wisselbeker tot de 2e Regio-Cup in de prijzenkast zetten. De behaalde punten worden namelijk omgerekend naar percentages. Christiaan, Sebastiaan en Pavlo kregen met een 100 % score elk 100 punten en staan voorlopig eerste in het klassement.

Damclub Winschoten

Damclub Winschoten was met 7 jeugdige dammers vertegenwoordigd, waarbij Pavlo, Elisa, Hannah en Lola hun debuut maakten op een Regio-Cup. Albert, Ryan en Evelyn hadden reeds aan meerdere Regio-Cups meegedaan. Hannah en Lola kwamen ondanks een goede opzet van hun partijen deze keer niet tot scoren. Elisa werd in haar groep 7e met 2 punten. Albert werd 5e in groep 5, slechts 2 punten te weinig voor een beker. Ryan werd keurig 2e in groep 7 en Evelyn werd eveneens 2e in groep 6. Pavlo was uitstekend in vorm en won al zijn partijen in groep 7. De nummers 1 t/m 3 in elke groep werden overigens beloond met een beker. De prijsuitreiking werd tenslotte verricht door Zainal Palmans en Sytze Spijker.

2e ronde Regio-Cup

De tweede en volgende Regio-Jeugdcup staat gepland op dinsdag 23 december in het sportcomplex van De Hanze en RUG in Groningen. Daarna volgen nog 24 januari in Hijken, 7 maart in Winschoten, en tenslotte 11 april in Gramsbergen. In Dedemsvaart komt 21 maart nog een jeugdtoernooi om de Provinciaal Overijsselse Dambond Cup (PODB).

Bron: Geert Lubberink