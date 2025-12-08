Eerste stap gezet in ontwikkeling toekomstvisie voor het gebied Zuidwending-Ommelanderwijk

PEKELA, VEENDAM – De provincie Groningen, de gemeente Veendam, de gemeente Pekela en het Ministerie van Klimaat en Groene Groei ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie voor het gebied Zuidwending-Ommelanderwijk. De toekomstvisie wordt gemaakt voor het gebied ten oosten van Veendam en ten westen van Pekela, tussen de lintdorpen Ommelanderwijk en Zuidwending. Als eerste stap in het proces is op 8 december 2025 een intentieverklaring ondertekend door de betrokken partijen. Waterschap Hunze en Aa’s was hierbij ook aanwezig als adviserende partij.
Waarom een toekomstvisie?
Het gebied Zuidwending-Ommelanderwijk kent een lange geschiedenis van activiteiten in de ondergrond. Voor de toekomst worden er meer projecten voorzien op het gebied van mijnbouw, woningbouw bij het Heeresmeer, recreatie en zandwinning. De gezamenlijke toekomstvisie laat zien hoe ruimtelijke, maatschappelijke, milieukundige en economische ontwikkelingen in het gebied met elkaar samenhangen. De visie geeft richting aan keuzes voor de toekomst. Door gezamenlijk op te treden willen de overheden richting en duidelijkheid geven aan de inwoners.
Wat gaat er nu gebeuren?
Nu de intentieverklaring is getekend, starten we met een omgevingsproces. Binnen het omgevingsproces voeren de overheden gesprekken over de mogelijke toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.
Bewoners worden betrokken om mee te denken en te praten over het inpassen van de activiteiten in de sociale, ruimtelijke en economische toekomst van het gebied. Er wordt binnen dit proces nadrukkelijk gekeken hoe toekomstige activiteiten bijdragen aan de kwaliteit en leefbaarheid. Ook wordt verkend of er een gebiedsfonds opgericht kan worden. Hiermee zou een deel van de baten van de activiteiten naar het gebied kunnen terugvloeien.
Demissionair minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei, gedeputeerde Pascal Roemers van de provincie Groningen, burgemeester Jaap Kuin van Pekela en burgemeester Annelies Pleyte van Veendam waren vandaag in het gebied aanwezig om hun handtekening onder de intentieverklaring te zetten.
De uitvoering van het omgevingsproces start in het voorjaar van 2026. De uiteindelijke toekomstvisie is halverwege 2027 afgerond.
Bron: Provincie Groningen