Familie-epos over Palestijnse geschiedenis in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Maandagavond 15 december is het familie-epos ‘All that’s Left of You’ te zien in Filmhuis vanBeresteyn.
In ‘All That’s Left of You’ neemt regisseur Cherien Dabis de kijker mee naar de Westelijke Jordaanoever in 1988, waar het verhaal van een Palestijnse familie zich ontvouwt tegen de achtergrond van de langdurige en complexe Palestijnse strijd. De film vertelt het verhaal van een jonge Palestijnse tiener die betrokken raakt bij een protest tegen Israëlische soldaten. Wanneer de situatie escaleert, deelt zijn moeder met hem het hartverscheurende verhaal van hun familie. Een geschiedenis die teruggaat naar 1948, toen de familie gedwongen werd hun huizen te verlaten en sindsdien een leven in ballingschap leidt.
Deze diep menselijke en emotioneel geladen film biedt een intieme kijk op de gevolgen van langdurige ontheemding en de onvermoeibare strijd van een familie voor waardigheid en overleving. De krachtige vertolkingen van de cast, brengen het verleden en de pijn op een indringende manier tot leven.
Datum: Maandag 15 december 2025
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn