Westerwolde Weerbericht van: Maandag 8 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHT MET EEN BUI | MORGEN REGEN OF MOTREGEN

We zitten in een periode met zacht weer, want vandaag wordt het 10 tot 12 graden en morgen is het zelfs 13 graden. Daarbij is het vandaag ook redelijk goed weer: vanochtend is er af en toe zon en vanmiddag en vanavond is er kans op enkele buienmaar vaak is het dan nog droog. Er staat vandaag ook maar een matige zuidwestenwind (windkracht 3 tot 4).

Morgen is het weerbeeld wat minder want dan wordt weer bewolkt en geregeld valt er morgen wat regen of motregen. Er is morgen ook iets meer wind: windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten.

Ná morgen valt er woensdag misschien nog een bui, maar daarna zijn er mooie zonnige perioden donderdag en vrijdag is het droog. Maxima later in de week rond 9 graden. In het volgende weekend neemt de kans op regen toe en ook dan waait de wind uit het zuidwestenwind. Dat betekent dat het ook op lange termijn behoorlijk zacht zal zijn.