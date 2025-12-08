DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Tussen maandag 1 december 17.15 en dinsdag 2 december 08.00 uur zijn op een parkeerplaats van een bedrijf aan de Lindenallee in Haren de kentekenplaten van een personenauto gestolen. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932/72100.
In de nacht van maandag op dinsdag 2 december is rond half één aan An der Koppel uit een geparkeerde auto een portemonnee gestolen. De dader werd door een getuige overlopen en sloeg op de vlucht. Het was een man van rond de 30 met kort zwart haar. Hij droeg zwarte kleding. De schade bedraagt 120 euro. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932/72100.
Tussen donderdag 17.00 en vrijdag 09.00 uur zijn aan de Ter Apeler Straße op een privéterrein drie ramen ingegooid. De schade bedraagt 200 euro. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932/72100.
Bunde
Op de parkeerplaats Bunderneuland heeft de politie zaterdagmiddag om half vier een 37 jarige Roemeen aangehouden. De man zat als passagier in een auto, die kort daarvoor de grens was gepasseerd. De man werd gezocht omdat hij nog een resterende gevangenisstraf van 265 dagen moet uitzitten voor onder anderen meerdere (woning) inbraken en pogingen daartoe. Hij was hiervoor tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij is naar een penitentiaire instelling overgebracht.
Diele
De brandweer van Oberrheiderland en Weener zijn vanmorgen om 9.20 uur uitgerukt voor een keukenbrand aan de Dieler Straße in Diele. De brandweerlieden gingen de woning binnen en wisten de brand snel onder controle te krijgen en uitbreiding van het vuur te voorkomen. Vervolgens werd de woning geventileerd. De bewoners, een ouder echtpaar, had zichzelf in veiligheid weten te stellen. De vrouw is vanwege het inademen van rook ter controle naar een ziekenhuis gebracht. (Bron: brandweer Weener)
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland