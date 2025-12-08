Lichtjesavond bij het grootste Hunebed van Nederland

BORGER – Rond de kortste dag van het jaar, dit jaar op zaterdag 20 december, kun je bij het grootste hunebed van Nederland een lichtje branden om een dierbare of gebeurtenis te herdenken. Bij het Hunebedcentrum kun je een kaarsje halen om deze neer te zetten bij het met fakkels verlichte hunebed.
Moment van bezinning
Aan het eind van het jaar overdenken we wat ons het afgelopen jaar is overkomen. Welke doelen we hadden en welke we bereikt hebben, de fijne momenten maar ook de minder mooie gebeurtenissen, zoals dierbaren die ons ontvallen zijn. “De afgelopen jaren waren turbulent en vol verandering. Op de locatie die zo’n 5.000 jaar geleden ook al een betekenisvolle plek was, willen wij graag de ruimte bieden voor mensen om stil te staan bij het afgelopen jaar en de gebeurtenissen die hen geraakt hebben” vertelt Hanna Schipper van stichting Het Drentse Landschap.
Gratis toegankelijk
Op zaterdag 20 december, tussen 19.00 en 21.00 uur kan iedereen een lichtje branden bij het grootste hunebed van Nederland. Deelname is gratis al stellen ze een vrijwillige bijdrage wel op prijs. Deze avond wordt georganiseerd door het Hunebedcentrum en stichting Het Drentse Landschap.
Parkeren kan op de grote parkeerplaats bij het Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, 9531 JT Borger.
Meer informatie vind je op: Lichtjesavond bij het grootste hunebed – Het Hunebedcentrum en Lichtjesavond – Het Drentse Landschap
Bron: Chris Wevers