Sneller dan gepland: appartementen Winkelhoek klaar voor nieuwe bewoners

HOOGEZAND – Waar jarenlang leegstaande panden het straatbeeld bepaalden, krijgen vandaag de eerste bewoners de sleutel van hun gloednieuwe appartement aan de Winkelhoek in Hoogezand. In opdracht van Woonstichting Groninger Huis realiseerde Hesco Bouw B.V. hier 33 energiezuinige huurwoningen. Door de vlotte bouw is het complex veel eerder klaar dan verwacht. Voor de eerste bewoners is dat een fijne verrassing: zij kunnen nu al verhuizen, terwijl de oplevering eigenlijk pas in de zomer van 2026 gepland stond.
Van leegstand naar levendigheid
Met de komst van de nieuwe sociale huurappartementen aan de Winkelhoek knapt de buurt zichtbaar op. Laura Broekhuizen (directeur-bestuurder Groninger Huis): “Met dit appartementencomplex bieden we een energiezuinig en betaalbaar thuis voor uiteenlopende doelgroepen, van jongeren tot ouderen. Maar bovenal hebben we de wijk een flinke impuls gegeven. Het is mooi om te zien dat dit stukje Hoogezand weer toekomst en levendigheid uitstraalt.”
Feestelijk moment voor bewoners
Vandaag en morgen ontvangen de nieuwe bewoners hun sleutel. Voor velen begint daarmee het klussen en verhuizen. Ralf Holthuis (algemeen directeur Hesco Bouw) kijkt met tevredenheid terug op het project: “We zijn trots dat we dit appartementencomplex niet alleen duurzaam, maar ook sneller dan gepland hebben kunnen realiseren. Dankzij de goede samenwerking met Groninger Huis en de gemeente konden we voortvarend bouwen. Het is mooi om te zien dat bewoners nu al hun intrek kunnen nemen in deze moderne appartementen.”
Samen bouwen aan een toekomstbestendig Noorderpark
De oplevering van de appartementen is een belangrijke mijlpaal binnen de wijkvernieuwing van het Noorderpark. In dit programma werken de gemeente en woningcorporaties Lefier en Groninger Huis samen aan een aantrekkelijke, leefbare en duurzame woonomgeving. Gemeente Midden-Groningen droeg financieel bij aan dit nieuwbouwproject. Wethouder Erianne van der Burg benadrukt het belang: “Met dit project zetten we een grote stap in onze ambitie om meer sociale huurwoningen te realiseren. Bovendien hebben we een verouderde plek in de wijk samen nieuw leven ingeblazen.”
Laura Broekhuizen vult aan: “We vinden het minstens zo belangrijk dat bewoners elkaar weten te vinden. Daarom organiseren we in het voorjaar een buurtactiviteit: een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten en samen te bouwen aan een hechte en leefbare wijk.”
Bron: Woonstichting Groninger Huis
Foto’s: Dennis Venema