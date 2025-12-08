Sophie Huisman nieuwe kinderburgemeester van gemeente Stadskanaal



STADSKANAAL – De tienjarige Sophie Huisman uit Stadskanaal is de nieuwe kinderburgemeester van

Stadskanaal. Julian Heijne is de nieuwe loco-kinderburgemeester. Sophie en Julian zijn tijdens de raadsvergadering van 8 december geïnstalleerd door burgemeester Klaas Sloots. Hun ambtstermijn duurt van december 2025 tot en met december 2026.



Kinderen die wonen in de gemeente Stadskanaal en in groep 7 van de basisschool zitten, konden zich aanmelden als kandidaat kinderburgemeester. Er stelden zich 4 kinderen kandidaat als kinderburgemeester. De vorige kinderraad en raadsleden van de Werkgroep Versterken Lokale Democratie bekeken samen de ingezonden video’s van de kandidaten. Na een uitgebreide bespreking, deed iedereen apart zijn of haar stem in een envelop. Sophie Huisman kreeg de meeste stemmen en mag zich daarom de nieuwe kinderburgemeester noemen. Gevolgd door Julian Heijne, de nieuwe loco-kinderburgemeester.



Reactie Sophie: “Ik was gewoon heel blij! Ik ga er een mooi jaar van maken.”

Reactie Julian: “Ik vind het hartstikke gaaf. Ik wil er voor zorgen dat kinderen mee kunnen doen

aan sport en spel.”



De kinderburgemeester verricht 5 tot 6 activiteiten per jaar. Denk bijvoorbeeld aan de sinterklaasintocht, de nieuwjaarsreceptie, de dodenherdenking en de avondvierdaagse. De loco-kinderburgemeester helpt de kinderburgemeester en zal ook bij enkele activiteiten aanwezig zijn.



Kinderraad

De kandidaten die zich hebben opgegeven voor kinderburgemeester wilden allemaal in de kinderraad. Ook was het voor schoolgaande kinderen uit groep 7 van Stadskanaal mogelijk om zich alleen op te geven voor de kinderraad. Daarom kwam er nog een kinderraadslid bij.



De nieuwe kinderraad bestaat uit Amy Boven – Willibrordschool, Fleur Potze – De Lindenborgh,

Julian Heijne – Willibrordschool, Skylar Habtab – De Maarsborg en Sophie Huisman – Hagenhofschool. De kinderraad is er om kinderen een stem te geven binnen de gemeente Stadskanaal. De kinderraad gaat tijdens het jaar met verschillende opdrachten aan de slag die een verbinding hebben met kinderen in de gemeente Stadskanaal.



Aanmelden kinderraad

Kinderen die in groep 7 zitten en in de gemeente Stadskanaal wonen of op school zitten, kunnen zich het hele jaar 2025-2026 nog aanmelden voor de kinderraad 2025-2026. Ze kunnen een mail sturen naar kinderburgemeester@stadskanaal.nl met de volgende gegevens: naam- en achternaam, adres, telefoonnummer en foto. En ook even in het kort vertellen waarom ze in de kinderraad willen.

Bron en foto’s: Gemeente Stadskanaal