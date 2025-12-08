Stadsbus Veendam bestaat 10 jaar

VEENDAM – Op 15 december 2025 bestaat de Stadsbus Veendam precies tien jaar. Een bijzonder jubileum, mogelijk gemaakt door de vrijwilligers die zich al die jaren inzetten om inwoners van Veendam en Wildervank met elkaar te verbinden.
Om deze mijlpaal te vieren, kwamen de vrijwilligers en het bestuur van de Stadsbus maandagmorgen samen voor een feestelijk fotomoment.
Het moment was een mooie gelegenheid om aandacht te geven aan dit waardevolle initiatief en de mensen die het mogelijk maken.
Bron en foto: Peter Panneman