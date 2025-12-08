Twee gewonden bij ongeval Harkstede

HARKSTEDE – Bij een ongeval op de Hoofdweg in Harkstede zijn gistermiddag twee personen gewond geraakt.
Het ongeval op de Hoofdweg, tussen Harkstede en Meerstad, vond rond half twee plaats. Een personenauto en een busje kwamen met elkaar in botsing. Meerdere hulpdiensten, waaronder brandweer Harkstede en de traumahelikopter, kwamen ter plaatse. De politie sloot de weg af voor het verkeer.
Er raakten twee personen gewond. Dit zijn een 72 jarige man uit Groningen een een 47 jarige man zonder geregistreerde woon- of verblijfplaats meldt politie Groningen vandaag op X. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend gemaakt.