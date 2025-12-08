Vrijdag derde klaverjasavond bij v.v. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Komende vrijdagavond vindt de derde klaverjasavond van het seizoen binnen de v.v. Westerwolde plaats.
Naast de vaste deelnemers wordt iedereen die zin heeft in een leuke avond klaverjassen van harte uitgenodigd op dat moment naar de kantine op sportpark De Barlage in Vlagtwedde te komen. Hoewel er nagenoeg iedere speelavond het mooie aantal van zo’n 30 deelnemers is, kan dit aantal nog uitgebreid worden naar 40. Is men niet of niet regelmatig aanwezig geweest bij de klaverjasavond van de v.v. Westerwolde, dan wil de organisatie graag even weten of men van plan is vrijdagavond a.s. wel te komen (activiteiten@vvwesterwolde.nl). Hopelijk kan er die avond weer een groot aantal kaarters verwelkomd worden. Dit alles in de strijd om de dagzege, maar ook om punten te vergaren in race om het klaverjaskampioenschap 2025 / 2026 van de v.v. Westerwolde.
Om in aanmerking te komen voor dit kampioenschap moet men vijf van de zeven keer hebben meegedaan. Bij meer deelnames wordt (worden) de laagste score(s) weggestreept. Uiteraard kan men ook los van dit kampioenschap deelnemen aan een enkele klaverjasavond.
Naast de vier partijen klaverjassen die er gespeeld worden, vindt deze avond ook de trekking van de kerstverloting plaats. Deze verloting wordt georganiseerd vanuit de klaverjasclub in samenwerking met de activiteitencommissie. Nagenoeg alle 100 loten zijn verkocht en aan het eind van de kaartavond zal duidelijk zijn wie er met de mooie boodschappenbonnen, te besteden bij JUMBO Vlagtwedde, naar huis zullen gaan.
Bron: HJ Pleiter