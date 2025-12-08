Zingend naar de kerst met Urker Visserskoor Crescendo in de Poststraatkerk

STADSKANAAL – Op zaterdag 20 december is er ruim een uur “Zingend naar de kerst” in de Poststraatkerk te Stadskanaal.
Het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo o.l.v. Louwe Klamer zal deze avond hun medewerking verlenen. Het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo groeit en bloeit als nooit tevoren. Als grootste mannenkoor van Urk heeft zij een bijzondere plaats in de Nederlandse koormuziek. Crescendo heeft een bijzonder karakteristieke uitstraling van kracht en bezieling. Ondanks de grote muzikale productiviteit is het repertoire van Crescendo in feite ongewijzigd gebleven. Men zingt bewerkingen van Psalmen, geestelijke- en vaderlandse liederen. Binnen de grenzen van Nederland zingt men dan ook inderdaad uitsluitend Nederlands. De eenvoud is tevens een van de sterke kanten van Crescendo. Telkens weet men grote kerken vol met mensen te krijgen, daar waar Crescendo zingt. Het geheim van Crescendo ligt in het feit dat men met bezieling zingt. En in de combinatie van muziek, tekst en voordracht. Ze geloven in wat ze zingen!
De samenzang zal bestaan uit bekende advent- en kerst-liederen uit diverse liedbundels. De leiding van de avond is in handen van Greet Berends, die de bezoekers op inspirerende wijze deelgenoot maakt van het kerstevangelie.
De toegang is gratis, wel is er een collecte t.b.v. de onkosten. De deuren gaan open om 18.00 uur en de aanvang is 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur.
Van harte welkom!
De volgende keer: 17 januari 2026, Chr. Mannenkoor Ailanthus uit Wezep, o.l.v. Marco Hoorn
Bron: Antonia Meijer