Consultatiebureau GGD nu gevestigd in Gezondheidscentrum Het Dokhuis

OUDE PEKELA – Het consultatiebureau van de GGD is sinds 1 november verhuisd van Bredeschool De Groenling naar Gezondheidscentrum Het Dokhuis in Oude Pekela. De verhuizing was nodig omdat er te weinig lokalen waren in De Groenling. De vrijgekomen ruimte is omgebouwd tot een klaslokaal. Op deze manier is het ruimteprobleem voor de scholen opgelost.
Wat gebeurt er in het consultatiebureau?
Ouders kunnen hier terecht voor afspraken over de gezondheid van hun kind. Denk aan groeicontroles, vaccinaties en advies over voeding, ontwikkeling en opvoeding. Ook oudere kinderen komen langs voor prikken uit het Rijksvaccinatieprogramma, bijvoorbeeld op 9 en 14 jaar.
Voordelen van de nieuwe locatie
Het Dokhuis biedt een geschikte en goed bereikbare locatie. Drie ruimtes zijn verbouwd om plaats te maken voor het consultatiebureau en worden nu gebruikt door de GGD. In Het Dokhuis zitten ook andere zorgverleners zoals huisartsen, diëtisten, leefstijlcoaches en fysiotherapeuten. Dat maakt samenwerken makkelijker en zorgt voor betere ondersteuning van kinderen en gezinnen. De ligging aan de Raadhuislaan maakt het consultatiebureau goed zichtbaar en vindbaar.
Wethouder Ellen van Klaveren: ‘Door het consultatiebureau te verplaatsen naar Het Dokhuis slaan we twee vliegen in één klap: de scholen hebben weer een klaslokaal erbij en de kinderen en gezinnen in Pekela hebben toegang tot een betere locatie voor ondersteuning.’
Belangrijk om te weten
Naast het consultatiebureau in Oude Pekela, blijft het consultatiebureau in Nieuwe Pekela (locatie De Kiepe) gewoon geopend. Ouders uit Nieuwe Pekela kunnen dus nog steeds terecht in De Kiepe.
Bron: Gemeente Pekela