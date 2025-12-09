Drie inwoners van Pekela krijgen de Nederlandse Nationaliteit

PEKELA – Een bijzondere dag voor Madalina, Malisa en Suzanne. Sinds vandaag kunnen zij zich namelijk officieel Nederlander noemen.
Tijdens de ceremonie, geleid door burgemeester Jaap Kuin, legden zij een verklaring van verbondenheid met Nederland af. Daarmee beloven zij de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen.
Een naturalisatieceremonie is het laatste onderdeel van het proces om de Nederlandse nationaliteit te krijgen.
Bron: Gemeente Pekela