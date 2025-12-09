Ga mee op avontuur, kom huttenbouwen met de boswachters in het Metbroekbos

VLAGTWEDDE – Ben jij klaar voor een écht buitenavontuur? Laat je kinderen (en misschien wel jezelf!) klimmen, bouwen en genieten. De boswachters nodigen jong en oud uit om zich op te geven voor de activiteit OERRR – Hutten bouwen in het betoverende Metbroekbos, midden in het Dal van de Ruiten Aa.
Wat kun je verwachten?
- Een uitdaging voor echte natuurhelden: samen met andere kinderen bouw je een hut van takken, bladeren en ander bosmateriaal — klimmen, sjouwen en creativiteit gegarandeerd.
- Een spontane mix van spel, natuur en samenzijn — ideaal voor gezinnen, vriendjes of opa’s en oma’s die zin hebben in een middag buiten.
- Een unieke kans om te ontdekken hoe mooi en veelzijdig het Metbroekbos is, een oud bos vol leven, bijzondere bomen, insecten, vogels en veel mysterie.
- Drink als beloning en kopje warme chocolademelk in je eigen hut!
Praktische info
- Locatie: Metbroekbos, Dal van de Ruiten Aa. We verzamelen op de parkeerplaats van het Eemboerveld.
- Datum en tijd: zondag 21 december van 14.00 – 16.00 uur.
- Aanmelden is verplicht via de website van Natuurmonumenten.
- Tip: trek kleding aan die vies mag worden — bos, modder en takken zijn onderdeel van het plezier!
Bron: Hanne-Wil Kievitsbosch