Herderstocht Onstwedde beleeft vierde editie – “Samen op weg naar Bethlehem”



ONSTWEDDE – Op zaterdag 20 december 2025 vindt de vierde editie van de Herderstocht in Onstwedde plaats. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd om het kerstverhaal van dichtbij te beleven tijdens een sfeervolle wandeling door het dorp.

Beleef het kerstverhaal langs een pad van licht

Volg de lichtjes langs een route van ongeveer 3 kilometer en stap binnen in het verhaal van kerst. Onderweg ontmoet je onder meer Romeinse soldaten, de wijzen, herders en engelen. Iedere scène vertelt een deel van het verhaal dat eindigt bij de kerststal, waar Jozef, Maria en het pasgeboren Kind te zien zijn. Op verschillende plekken klinken prachtige kerstliederen, zowel binnen als buiten.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 20 december 2025

zaterdag 20 december 2025 Starttijd: vrije start tussen 16.00 en 19.00 uur

vrije start tussen 16.00 en 19.00 uur Locatie: start en einde bij De Woldbrink in Onstwedde

Op het terrein aan De Woldbrink, volledig in kerstsfeer, zijn warme drankjes en lekkers verkrijgbaar. Bezoekers kunnen bijkomen en opwarmen bij het knapperende kampvuur.

Verwachting en organisatie

Tijdens de vorige editie trotseerden maar liefst 1.000 bezoekers de regen om de Herderstocht mee te maken. Ook dit jaar wordt een grote opkomst verwacht.

“We hebben er enorm veel zin in om er opnieuw iets bijzonders van te maken,” laat de organisatie weten. “Dit jaar hebben we een verrassende nieuwe route door het dorp uitgezet.”

De Herderstocht wordt georganiseerd door de KampVuurAvond Onstwedde, samen met een enthousiaste werkgroep, ruim 100 vrijwilligers en met steun van diverse sponsoren. “Zonder alle helpende handen zou dit evenement niet kunnen plaatsvinden. Van koffie schenken tot verkeer begeleiden, iedereen draagt zijn steentje bij.”

Bij enkele scènes worden levende dieren ingezet. Om hun welzijn te waarborgen, is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen.

Bereikbaarheid

Inwoners van Onstwedde wordt gevraagd met de fiets te komen. Bezoekers met de auto kunnen gratis parkeren op het Evenemententerrein naast de manege aan de Wessinghuizerweg, waar verkeersregelaars klaarstaan.

Blijf op de hoogte

Het laatste nieuws over de Herderstocht is te volgen via:

Facebook: facebook.com/herderstochtonstweddeen www.herderstochtonstwedde.nl/

Bron en foto’s: Yan Mulder