Kerst op de Menkemaborg

UITHUIZEN – Een grote verlichte kerstboom op het voorplein, een maretak boven de voordeur en binnen branden de kaarsen en klinkt kerstmuziek. Kom naar de Menkemaborg op eerste of tweede kerstdag voor een betoverend bezoek.
De volledig ingerichte kamers van de borg zijn extra versierd in kerststijl. Het lijkt of de tijd stil heeft gestaan en de bewoners zo binnen kunnen wandelen en aanschuiven aan het diner. De tafel in de eetkamer is al gedekt met een mooi servies.
Op beide kerstdagen is de borg van 12.00 tot 16.00 uur geopend. Op eerste kerstdag zal mezzosopraan Elizabeth Vink met organist Eeuwe Zijlstra Christmas carols, een aria uit de Messiah van Händel en een paar kerstliederen van Bach ten gehore brengen. Organist Hans Nomen zal op tweede kerstdag zeventiende en achttiende-eeuwse kerstmuziek van onder andere Sweelinck, Buxtehude en Telemann op het kabinetorgel spelen.
Nog tot en met 31 december is de tentoonstelling Borgbaasjes. Dieren op en rond de borg te zien. In de winter is en bezoek aan de tuin ook de moeite waard. De vormen van de formele tuin blijven zichtbaar in de decoratief geschoren buxus- en taxushagen. Mocht het een witte kerst worden dan is de tuin helemaal een sprookje.
Menkemaborg
Kerstdagen 12.00 – 16.00 uur
T/m 31 december, dinsdag t/m zondag, 10.00 -16.00 uur
Januari en februari gesloten
Menkemaweg 2
9981 CV Uithuizen
0595 431970
www.menkemaborg.nl
Bron en foto’s: Afiena van IJken-van Zanten