Korfbalvereniging WSS bakt weer oudejaarslekkernijen

OUDE PEKELA – Het einde van het jaar komt in zicht en dat betekent dat ook dit jaar weer een grote groep vrijwilligers van Korfbalvereniging WSS de lekkerste oliebollen, spekkedikken en kniepertjes voor jullie gaat bakken. Deze week worden door flyers weer door Pekela verspreid.
Maar je kunt vanaf nu ook bestellen door één van de telefoonnummers te bellen of via de website; kvwss.nl. U kunt tot Dinsdag 30 december 18.00 uur bestellen.
Afhaalmomenten; Dinsdag 30 december & Woensdag 31 december.
Burgemeester Snaterlaan 44 te Oude Pekela (naast de brandweer)
Tevens doen ze ook losse verkoop op beide dagen, maar dit altijd wel gelimiteerd OP=OP.
Bron: Wouter Raatjes, Bestuurslid Korfbalvereniging WSS