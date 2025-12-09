DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Tussen donderdag 10.00 en maandag 10.00 uur is aan de Max-Planck-Straße in Meppen bij een woning ingebroken. De daders kwamen via de deur naar het terras de woning binnen en doorzochten de ruimtes. Ze gingen er met twee televisies, een spelcomputer en accessoires vandoor. De schade bedraagt 1.000 euro. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05931/9490.

Haren

Tussen zondag 20.45 en maandag 08.20 uur is aan de Wilhelmstraße 9 in Haren bij een garage bij een woning ingebroken. De daders kwamen binnen door de garagedeur open te breken. Ze maakten diverse elektrische tuingereedschappen van het merk Makita, een oplader, kleding, een tas en een e-bike buit. De schade wordt op 3.000 euro geschat. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932/72100.

Bunde

Op 1 december is tussen 8.00 en 10.30 uur op een bouwplaats aan de Heerenweg bij een bouwcontainer ingebroken. Er werd voor een bedrag van vier cijfers aan goederen weggenomen. Ook werd van hetzelfde bedrijf een ruit van een mobiele graafmachine vernield. De daders zijn er niet in geslaagd in de cabine te komen. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.

Weener

Op 6 december vond tussen 13.00 en 20.00 uur op een parkeerplaats ter hoogte van de Norderstraße 71 een aanrijding plaats. Een geparkeerde BMW218i van een 58 jarige man raakte beschadigd. De veroorzaker daarvan is onbekend. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.

A31/ Bunde

Op 8 december vond omstreeks 16:15 uur op de snelweg A31, richting Bottrop, ter hoogte van kilometerpaal 188 een kop-staartbotsing plaats. Een 64-jarige bestuurder van een Tesla Model Y en een 68-jarige bestuurder van een Renault-truck reden op de hoofdrijstrook van de A31. Door de weersomstandigheden (hevige regenval) remde de 64-jarige bestuurder van de Tesla. De 68-jarige vrachtwagenchauffeur merkte dit te laat op en botste achterop de Tesla. De materiële schade is een bedrag van vijf cijfers. Tevens werd vastgesteld dat de 68-jarige vrachtwagenchauffeur niet in het bezit was van het vereiste rijbewijs.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland