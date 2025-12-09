Molenaar Henk Helmantel neemt afscheid na 25 jaar bij de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen

FROOMBOSCH – Vrijdag 19 december neemt Henk Helmantel afscheid als molenaar van molen De Ruiten in Froombosch. Tijdens de eindejaarsbijeenkomt met alle vijfenvijftig vrijwilligers van de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen in Noordbroek zal aandacht worden besteed aan de lange imposante carrière van Henk Helmantel.
Hij is molenaar vanaf 2006 op molen De Ruiten in Froombosch. Henk was penningmeester van de Slochter Molenstichting van 2009 tot en met 2014. Hij was lid van de activiteitencommissie vanaf 2006 tot en met 2014. Hij is de bedenker van de naam ‘het SMS-je’, de naam van het donateursblad van de Slochter Molenstichting. Zeer regelmatig, maar vooral op zondagmiddag te vinden op molen De Ruiten. Vanaf 1 mei 2016 tot september 2019 was Henk lid van de technische commissie.
Door een afnemende gezondheid heeft Henk besloten zijn functie als molenaar neer te leggen. De Molenstichting Midden- en Oost-Groningen die vanaf 2015 is gestart als opvolger van de Molenstichting Oldambt en Slochtermolenstichting (SMS) neemt op passende wijze afscheid van een bijzondere molenaar die met hart en ziel ‘zijn’ molen beheerde en erover kon vertellen aan leerlingen van scholen die op bezoek kwamen en natuurlijk aan een breed publiek die molen De Ruiten bezocht.
Bron en foto’s: Bert Steenhuizen