Molenaar Henk Helmantel neemt afscheid na 25 jaar bij de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 9 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

GRIJS MET REGEN | NA VANDAAG MEEST DROOG

Het wordt een grijze en bewolkte dinsdag vandaag, met regelmatig wat regen of motregen. Het zal soms erg druilerig zijn en het is vochtig, maar ook zacht voor de tijd van het jaar: de temperatuur ligt de hele dag op 12 á 13 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten: windkracht 2 tot 4.

Vanavond wordt het vaker droog maar er blijft vanavond en vannacht soms nog wat lichte regen vallen. Morgen is het ook nog zacht met een maximum van 13 graden, maar het is de meeste tijd droog en ‘s middags komt de zon er ook even bij.

Donderdag zijn er door-de-dag-heen wat opklaringen en dat is een geheel droge dag, met temperaturen rond de 10 graden. Vrijdag is ook droog en dan is het nog 9 graden, in het weekend valt er op zaterdag misschien eerst wat regen maar verder lijkt het een droog weekend met af en toe zon te worden.