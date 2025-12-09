Noord-Nederland koploper in aanpak medicijnresten in water

NOORD NEDERLAND – Stichting TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN) ontvangt vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een subsidie van € 1,17 miljoen voor het project ‘Noord-Nederland koploper in het verminderen van medicijnresten in water’. De provincie Groningen en Drenthe ondersteunen het initiatief met een cofinancieringsbijdrage van € 118.000.
Het project richt zich op een groeiend probleem: medicijnresten in grond- en oppervlaktewater. Door vergrijzing en klimaatverandering neemt het medicijngebruik toe, wat leidt tot een stijgende belasting van het watersysteem. Zonder ingrijpen dreigt een toename van milieuvervuilende stoffen en antibioticaresistentie. Noord-Nederland wil met innovatieve oplossingen deze trend keren.
Samenwerking in de hele keten
Het project wordt uitgevoerd door twaalf partijen, waaronder TCNN, Rijksuniversiteit Groningen, UMCG, Martini Ziekenhuis, Isala Ziekenhuis, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Frisius MC, Wetterskip Fryslân, Water Alliance, Waterschap Noorderzijlvest, Life Cooperative en het Centre of Expertise Water Technology. Samen werken zij onder de vlag van het netwerk Medicijnresten uit Water Noord-Nederland.
De aanpak is ketenbreed: van farmaceutische ontwikkeling en voorschrijfgedrag tot waterzuivering en monitoring. Door samenwerking tussen MKB-bedrijven, kennisinstellingen, zorginstellingen en overheden worden concrete innovaties en businesscases ontwikkeld.
Vijf werkpakketten voor een schonere leefomgeving
Het project loopt drie jaar en omvat vijf samenhangende werkpakketten die de basis vormen voor pilots en concrete projecten:
- Ontwikkeling van geavanceerde waterzuiveringstechnologieën
- Stimuleren van milieuvriendelijke medicijn- en grondstofproductie
- Verbeteren van therapietrouw en voorschrijfgedrag
- Actieve communicatie en kennisdeling
- Projectmanagement, monitoring en toekomstbestendigheid
Impact voor Noord-Nederland
Het project draagt bij aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en sluit aan bij Europese duurzaamheidsdoelstellingen, de Green Deal Duurzame Zorg en de transities van zorg naar gezondheid en van lineaire naar circulaire economie. Naast ecologische winst biedt het ook economische kansen: naar verwachting ontstaan 75 nieuwe arbeidsplaatsen en worden minimaal 30 bedrijven ondersteund. De ontwikkelde oplossingen kunnen bovendien (inter)nationaal worden toegepast.
Netwerk Medicijnresten uit Water Noord-Nederland
Het netwerk bundelt kennis en expertise van zorginstellingen, waterbeheerders, kennisorganisaties en bedrijven om gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen voor het terugdringen van medicijnresten in water. Zo heeft het Martini Ziekenhuis in samenwerking met het netwerk in 2024 een filtertoilet geïnstalleerd.
Bron: Provincie Groningen