Oproep provincie aan Rijk: heb aandacht voor kwaliteit leefomgeving

GRONINGEN – In de Ontwerp-Nota Ruimte geeft het Rijk richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2050. De provincie Groningen waardeert dat het Rijk deze nationale Omgevingsvisie heeft opgesteld, om daarmee regie te kunnen voeren op de ruimte. Tegelijkertijd heeft de provincie vier belangrijke punten waarop de Ontwerpnota aangepast zou moeten worden. “Bij de economische ontwikkeling van onze provincie vinden we het belangrijk om Groningen mooi houden voor de toekomst”, aldus de Groningse gedeputeerde Pascal Roemers.
De Ontwerp-Nota Ruimte kiest vooral voor een perspectief vanuit economie en verstedelijking. Daarbij staat de gebruikswaarde centraal en niet de ruimtelijke kwaliteit en brede welvaart. Vooral in het landelijk gebied, een groot deel van de provincie Groningen, besteedt het Rijk onvoldoende aandacht aan wat kwetsbaar is: natuur, landschap, erfgoed. Terwijl veel Groningers hier veel waarde aan hechten, en de natuur al onder druk staat, net als een deel van ons erfgoed (als gevolg van aardbevingsschade).
De provincie vraagt het Rijk om de Ontwerp Nota Ruimte op vier punten aan te passen:
1. Meer balans tussen economische groei en bescherming van natuur, landschap en erfgoed;
2. Brede welvaart als leidend principe opnemen, volgens de aanbevelingen uit het rapport ‘Elke regio telt’;
3. Water en bodem sturend te houden bij ruimtelijke keuzes;
4. Investeer in regio’s in plaats van deze te ‘benutten’, om maatschappelijke ongelijkheid en onrust te voorkomen.
Ook roept de provincie het Rijk op om de participatie met provincies, gemeenten en waterschappen goed te organiseren voordat de Nota Ruimte wordt vastgesteld.
Bron: Provincie Groningen