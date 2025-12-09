Pekela werkt aan nieuwe bushaltes, aantal haltes mogelijk aangepast

PEKELA – De gemeente Pekela werkt aan plannen om de bushaltes en bushokjes te vernieuwen. Veel van de huidige voorzieningen zijn verouderd of onveilig. Tijdens een inloopbijeenkomst in De Kiepe in Nieuwe Pekela konden inwoners vragen stellen en meedenken over de plannen.
Volgens burgemeester Jaap Kuin zijn veel bushokjes aan het einde van hun levensduur. “Een aantal bushokjes stamt van vóór 1990. Die voldoen niet meer aan deze tijd en zijn soms zelfs afgekeurd,” zegt hij.
Naast nieuwe bushokjes kijkt de gemeente ook kritisch naar het aantal bushaltes. Sommige haltes worden weinig gebruikt en kunnen verdwijnen, terwijl er op andere plekken juist haltes zonder hokje bijkomen. “We kijken welke haltes nog nodig zijn,” zegt Kuin. “Daarbij is er ruimte om te schuiven. Als inwoners aangeven dat een halte belangrijk voor hen is, kunnen we dat meenemen.”
De gemeente wil toewerken naar één type bushokje voor Oude, Boven en Nieuwe Pekela. Inwoners krijgen later inspraak via een enquête waarin zij kunnen kiezen uit drie verschillende modellen. “We verwachten in maart of april een definitieve keuze te maken,” aldus Kuin.
Na die keuze wordt begonnen met het verwijderen van bushokjes die in de slechtste staat verkeren en onveilig zijn. De laatste inloopbijeenkomst is woensdagavond van half acht tot negen uur in MFC De Binding in Oude Pekela.
Malou Vos