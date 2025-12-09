Rollerclub ARC-NN pakt uit met spectaculaire kerstshow

WINSCHOTEN – Zaterdag 13 december 2025 pakt ARC-NN ( Artistic-rollerclub Noord- Nederland) uit met een spectaculaire kerstshow. De show begint om 16.00 uur in sporthal Mr. D.U. Stikkerlaan 6 Winschoten.
Dit jaar staat de show in het teken van Disney.
Alle leden hebben hard getraind om het publiek mee te nemen in de wereld van Disney. Een prachtig decor en prachtige kleding. Kortom de hele show danken wij mede aan onze sponsoren. Aan het einde sluiten ze af met een gezamenlijk kerstnummer.
Dit is een mooie gelegenheid om kennis te maken met deze sport.
Voor meer info zie onderstaande flyer.
Bron: Jan von Henning