Sportcentrum Zempo een van de winnaars Sportgala Groningen 2025

GRONINGEN, OUDE PEKELA – Jenning de Boo, Donar U-19, Jacques Poppen, Marg van der Wal en Sportcentrum Zempo zijn in hun categorie verkozen tot winnaar van Sportgala Groningen 2025. Het gala vond traditiegetrouw plaats in Martiniplaza en werd gepresenteerd door sportpresentatrice Dione de Graaff.

De winnaars kregen hun prijs, een door kunstenares Natasja Bennink ontworpen bronzen beeld, uitgereikt door Gerard Kemkers (oud schaatser en schaatscoach), Karen Hansems (wethouder Sport gemeente Het Hogeland), Marian van Dijken (gedeputeerde Sport provincie Groningen), Inge Jongman (wethouder Sport gemeente Groningen) en Karin Zwart (directeur Huis voor de Sport Groningen)

Sportprijzen in 5 categorieën

In de categorieën Sporter, Sportploeg en Aangepaste sport kon het publiek stemmen op haar favoriet. Samen met stemmen van ex-topsporters en vertegenwoordigers van de Groninger sportpers werden uiteindelijk de winnaars bepaald.



Schaatser Jenning de Boo werd verkozen tot Sporter van het jaar. Hij maakte in 2025 indruk met goud (500 meter) en zilver (1000 meter) op het WK afstanden. Ook won hij het EK sprint, was hij de beste op het NK sprint en het NK aftanden. De basketballers van Donar U-19 (onder 19 jaar) legden dit jaar beslag op de landstitel en lieten zich maandagavond kronen tot Sportploeg van het jaar. In de categorie Aangepaste Sport werd de prijs uitgereikt aan para-menner Jacques Poppen. Hij werd afgelopen jaar wereldkampioen (individueel en op teamonderdeel). Het Sporttalent van het jaar betreft geen publieke verkiezing. In deze categorie wordt de winnaar rechtstreeks gekozen door de Sportprijscommissie. En die eer viel deze keer ten deel aan roeister Marg van der Wal. Zij kroonde zich in 2025 tot wereldkampioen. In de Tweezonder won zij – samen met haar partner – goud op het WK onder 23.



Breedtesportprijs

De Breedtesportprijs kan worden gewonnen door een persoon, vereniging, organisatie of evenement met Groningse roots, die zich de afgelopen jaren op een bijzondere en positieve wijze heeft ingezet voor de breedtesport in de provincie Groningen. Het gaat dan om activiteiten waardoor de maatschappelijke waarde van sport wordt vergroot. Uiteindelijk mocht Sportcentrum Zempo uit de gemeente Pekela zich de Breedtesportprijs-winnaar van 2025 noemen. De deskundige jury prees “de grote waarde en sterke inbedding van Sportcentrum Zempo in de gemeente Pekela, al sinds de jaren 70. Wat begon als een vereniging voor judo en vechtsporten, is uitgegroeid tot een sportcentrum met een breed sportaanbod dat toegankelijkheid, gezondheid en sociale verbinding centraal stelt. Met een zeer laag lidmaatschap maakt Sportcentrum Zempo sporten betaalbaar en toegankelijk en streeft het naar een vitale samenleving, juist in een regio waar dit zo hard nodig is.”

Sportgala Groningen 2025 is een gezamenlijk initiatief van de volgende partners:

Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Noorderpoort, Huis voor de Sport Groningen, Martiniplaza, Sport Science & Innovation Groningen en mediapartner Dagblad van het Noorden.

Bron: Sportgala Groningen