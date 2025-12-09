Twee miljoen euro voor versnellen woningbouw

NIEUWE PEKELA, GRONINGEN – De provincie Groningen en het Rijk stellen in 2025 en in 2026 een miljoen euro beschikbaar om woningbouwprojecten sneller van de grond te krijgen. Dit gebeurt via de zogenaamde flexpoolregeling waar gemeenten subsidie kunnen aanvragen om extra capaciteit in te huren, zoals een projectleider die een nieuwbouwproject uitwerkt. Het tekort aan capaciteit bij gemeenten is een van de belemmering voor woningbouw.
Een van de projecten waar subsidie naartoe gaat is de woningbouwlocatie Heeresmeer bij Nieuwe Pekela, een bedrag van 30.880,- euro. De gemeente Pekela gebruikt dit geld om een projectleider aan te stellen die de aankoop van gronden en de planologische procedure begeleidt. Door deze extra capaciteit kunnen de geplande 200 nieuwe woningen een half jaar tot een jaar eerder gebouwd worden.
Samen sneller bouwen
Gedeputeerde Pascal Roemers vindt het belangrijk om als overheden samen te werken aan de woningbouwopgave: “Doordat we als provincie met het Rijk financiering beschikbaar stellen, kunnen gemeenten de benodigde expertise inhuren die nodig is voor de bouw van nieuwe en betaalbare woningen voor onze inwoners.”
Flexpoolregeling
Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor de inhuur van capaciteit. Experts die bijvoorbeeld een bestemmingsplan opstellen, een nieuwbouw- of herstructureringsproject uitwerken of noodzakelijke onderzoeken uitvoeren, zoals een watertoets. Ook het opstellen van woonzorgvisies valt binnen de regeling. De één miljoen euro voor dit jaar is inmiddels besteed: de tien gemeenten krijgen geld voor 17 verschillende woningbouwprojecten.
Bron: Provincie Groningen