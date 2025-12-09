Winterwelvaart op de Wolthuiswerf in Sappemeer



SAPPEMEER – Zaterdag 13 december is WinterWelVaart van 11.00 tot 17.00 uur weer bij de Historische Scheepswerf Wolthuis in Sappemeer. De werf bij het (oude) Winschoterdiep kent een lange geschiedenis en is één van de oudste scheepswerven in de provincie Groningen. Op de plaats waar nu de Historische Scheepswerf Wolthuis ligt, is al meer dan 300 jaar een scheepswerf gevestigd.

Met WinterWelVaart kun je in de haven, tegenover de werf, een rondleiding krijgen aan boord van De ‘Gebroeders Luden’ (1965), de legendarische KNRM-reddingboot van het station Oostmahorn en later Lauwersoog. Ook kun je een kijkje nemen op de luxemotor ‘Nomadisch’ uit 1928 met haar unieke Nering-Bögel gloeikopmotor. Tot slot meren ook de ‘Evenaar’ en de ‘Familietrouw’ aan, het museumschip van het Veenkoloniaal Museum. De spitse praam is het oudste, gebouwd in 1894, nog in originele staat

verkerende schip in de provincie Groningen en nog helemaal ‘zeilwaardig’. In het werfgebouw is er een gezellige infomarkt met kraampjes over historische scheepsbouw, scheepvaart en watersport. Ook zijn er maritieme schilderijen en tekeningen, scheepsmodellen en scheepsmotoren te zien. Traditiegetrouw treedt het Piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts op.

Captains Diner

Een bezoek aan de Winterwelvaart maakt een mens hongerig. In het Bezoekerscentrum van de werf kunnen bezoekers genieten van het traditionele Captain’s Diner en/of de al bijna legendarische Wolthuisgehaktbal en koffie, thee en dranken. Om het bezoek goed af te ronden is er de mogelijkheid een ‘pondje paling’ te kopen, die ter plekke wordt gerookt door de ambachtelijke palingboer.



Praktische info Winterwelvaart Werf Wolthuis

Datum : zaterdag 13 december 2025

Tijden : 10:00 tot 17:00 uur

Locatie : Noorderstraat 308, 9611 AT Sappemeer

Parkeren : Rond de locatie zijn voldoende gratis parkeergelegenheden

Website: www.historischescheepswerf.nl



Samenwerking

WinterWelVaart Sappemeer is onderdeel van WinterWelVaart, een evenement van Museum aan de A en wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Midden Groningen, provincie Groningen en vele vrijwilligers. Op zaterdag 13 december is ook een aantal historische schepen te bewonderen in de haven van Zoutkamp. Van 19 t/m 21 december meren 18 sfeervol verlichte historische schepen voor WinterWelVaart aan in Groningen stad in het A-Kwartier; aan de Hoge, Lage en Kleine der A en aan de Pottebakkersrijge.

Bron en foto’s: Museum aan de A