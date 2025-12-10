Alex Ploeg brengt deze zaterdag snoeiharde comedy naar Winschoten

WINSCHOTEN – Na twee succesvolle en voor de Neerlands Hoop genomineerde voorstellingen, komt cabaretier Alex Ploeg nu met zijn nieuwste show ‘Unplugged’ naar Theater De Klinker. De voorstelling werd al overladen met sterren en lovende recensies.
In ‘Unplugged’ gaat Ploeg terug naar de basis: alleen met een microfoon en gitaar staat hij op het podium. Dicht op zichzelf, zonder franje en ongepolijst. Hij fileert zichzelf en de wereld met harde grappen, persoonlijke verhalen, absurde sketches en meeslepende liedjes.
Alex Ploeg (1985) is sinds 2011 actief als cabaretier. De Volkskrant riep hem uit tot hét Comedytalent van 2018 en NRC noemde hem een van de meest veelbelovende cabaretiers van het decennium. Eerder maakte hij de voorstellingen Ultimatum, ‘Ego’ (genomineerd voor de Neerlands Hoop) en nu ‘Unplugged’.
Daarnaast is hij bekend van televisie, onder meer van het satirische programma ‘Klikbeet’, en als lid van Comedytrain, waar hij regelmatig optreedt in comedyclub Toomler in Amsterdam.
Praktisch
- Wie: Alex Ploeg
- Voorstelling: Unplugged
- Wanneer: zaterdag 13 december om 20:15
- Waar: Cultuurhuis De Klinker in Winschoten
- Info: https://www.indeklinker.nl/theater/alex-ploeg-t29n
Aankomende zaterdag kun je genieten van een 1 + 1 actie voor de voorstelling van Alex Ploeg. Mocht je al een ticket hebben voor deze voorstelling, dan kun je gratis iemand meenemen. Neem hiervoor contact op met de kassa.
Bron: De Klinker