Cliëntenraad Bolderbörg zoekt nieuwe leden na afscheid van drie langdurige betrokkenen

VLAGTWEDDE – In iedere zorginstelling met meer dan tien medewerkers is het verplicht een cliëntenraad in te stellen. Zo’n raad speelt een belangrijke rol: zij vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten, houdt de kwaliteit van de zorg in de gaten en adviseert het management – gevraagd én ongevraagd. Daarmee vormt de cliëntenraad een onmisbare schakel tussen bewoners en bestuurders.
Ook in WoonServiceCentrum De Bolderbörg in Vlagtwedde zet de cliëntenraad zich al jaren in voor de belangen van de bewoners. De raad bestaat momenteel uit zes leden, maar neemt afscheid van drie van hen. Het gaat om Hillie Pals, die zich twaalf jaar heeft ingezet, Ammi Arnoldus, liefst 21 jaar lid en daarnaast actief als vrijwilligster, en Willem Arnoldus, die eveneens twaalf jaar betrokken was. Alle drie stoppen zij om persoonlijke redenen.
Het vertrek van deze ervaren krachten betekent dat de cliëntenraad op zoek is naar drie nieuwe leden. Volgens Hillie Pals zou het mooi zijn als kandidaten woonachtig zijn in Vlagtwedde of een duidelijke band hebben met De Bolderbörg. “Denk aan familieleden van bewoners, of mensen die in een aanleunwoning bij het zorgcentrum wonen,” licht ze toe. “Betrokkenheid bij de locatie is heel waardevol voor het werk dat we doen.”
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Zorggroep Meander. Bij de aanmelding is het belangrijk duidelijk te vermelden dat het gaat om de locatie Bolderbörg.
Foto’s: Jan Glazenburg