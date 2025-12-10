Finalisten verkiezing Knoalster en Westerwolder zijn bekend. Aanmelden voor Leutje Knoalster en Leutje Westerwolder is nog mogelijk

WESTERWOLDE, STADSKANAAL – De vijf finalisten van de verkiezing Knoalster van het Jaar en de vijf finalisten van de verkiezing Westerwolder van het Jaar zijn bekend.
De tien mannen en vrouwen zijn inmiddels telefonisch op de hoogte gebracht. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Stadskanaal en de gemeente Westerwolde begin januari.
20 juryleden
Zo’n 20 juryleden hebben vorige week alle aangemelde kandidaten uit de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde besproken. Onder toeziend oog van de notarissen Frits Bergman en Bep Bergman is na verschillende stemrondes de uitslag vastgesteld.
Speciale verkiezingspagina
In de Kanaalstreek Ter Apeler Courant en het Streekblad van woensdag 17 december wordt een speciale verkiezingspagina geplaatst met aanvullende informatie over de finalisten en over de stemprocedure.
Leutje Knoalster en Leutje Westerwolder
Kandidaten aanmelden voor de Knoalster van het Jaar en de Westerwolder van het Jaar kan niet meer. Het is daarentegen nog wel mogelijk om jongens en meisjes tot 18 jaar aan te melden voor de verkiezing Leutje Knoalster en Leutje Westerwolder. Ook deze winnaars worden bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Stadskanaal en de gemeente Westerwolde. Wie neemt het stokje over van Stan Boels uit Mussel en Raymon Hummel uit Ter Apelkanaal.
Wie komen in aanmerking?
Wie komen in aanmerking voor deze verkiezing? Een sporter die een nationale jeugdtitel in de wacht heeft gesleept, een kind dat al jarenlang armbandjes maakt en verkoopt voor het goede doel, een meisje dat elke woensdagmiddag boodschappen doet voor haar gehandicapte buurvrouw, een jongen die iedere zaterdagmorgen zwerfvuil opruimt in zijn woonomgeving. Het zijn slechts enkele willekeurig gekozen voorbeelden.
Kandidaten kunnen met een uitgebreide motivatie worden aangemeld via de mail paul.abrahams@mediahuis.nl
U wilt meer informatie? Bel dan 06-25147406
Bron: Paul Abrahams