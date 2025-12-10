Jeroen Pel nieuwe gemeentesecretaris van Pekela

PEKELA – Jeroen Pel (52) treedt per 1 maart 2026 aan als nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Pekela. Daarmee volgt hij Jan van der Woude op, die na 25 jaar afscheid neemt van zijn functie.
Pel is geboren in Veendam, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Nieuwe Pekela. Zijn jeugd bracht hij door aan de Jan Oldenburgerstraat. ‘Mijn ouders zijn geboren Pekelders,’ vertelt hij. ‘Daardoor kan ik mij goed verplaatsen in de inwoners en dat vind ik in deze functie ontzettend belangrijk.’ Tegenwoordig woont hij in Groningen, maar het mooie Pekela loslaten kon hij niet. Dat was dan ook één van de redenen om te solliciteren.
De toekomstige gemeentesecretaris studeerde communicatie en bedrijfskunde. Hij werkte daarna jarenlang bij het UWV als onder andere teammanager, woordvoerder en was in zijn laatste functie als regiomanager actief. Daarmee brengt hij ruime ervaring mee op het gebied van leidinggeven en communicatie. De keuze voor de functie van gemeentesecretaris is voor hem een logische stap: ‘Ik wil graag iets betekenen voor de gemeente waar ik een groot deel van mijn jeugd heb doorgebracht.’
De gemeente Pekela is volop in ontwikkeling, met projecten zoals de bruggenaanpak en de gebiedsontwikkeling in Nieuwe Pekela. Daarnaast is de gemeente intern in beweging. Ook daar ligt Pel zijn kracht: ‘Ik heb veel ervaring met organisatieontwikkeling. Ik wil daarmee zowel de medewerkers als de inwoners van de gemeente Pekela vooruithelpen.’
Burgemeester Jaap Kuin kijkt uit naar de samenwerking met Pel. ‘Nieuwe energie kan Pekela nog verder helpen in de plannen waar we nu al mee bezig zijn en die we in de toekomst gaan starten.’
Bron: Gemeente Pekela