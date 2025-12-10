Kerstboom maakt feestverlichting in Winschoten af

WINSCHOTEN – De feestverlichting in de binnenstad van Winschoten is compleet. Met de plaatsing van de grote kerstboom op het Israëlplein staat het centrum nu volledig in kerstsferen. Ondernemers hebben ook dit jaar samen geïnvesteerd in extra verlichting, extra bomen met verlichting en decoratie om de binnenstad sfeervol en aantrekkelijk te maken tijdens de wintermaanden.
“De boom maakt het echt af,” zegt Pascal Meinders, centrumcoördinator van Winschoten. “De verlichting hing al, maar met de kerstboom op het Israëlplein voelt het centrum nu pas echt compleet.”
De kerstverlichting wordt ieder jaar verder uitgebreid. Dit jaar zijn op meerdere plekken in het centrum extra bomen met verlichting geplaatst en is er meer gevelverlichting toegevoegd. De kosten worden volledig gedragen door de ondernemers. “We proberen elk jaar weer een stap te zetten,” legt Meinders uit. “Door steeds meer bomen en verlichting toe te voegen, krijgt de binnenstad een warme en uitnodigende uitstraling.”
Naast de verlichting is er ook aandacht voor activiteiten en beleving. Op donderdag 19 december vindt de jaarlijkse Moonlight Shopping plaats. Tijdens deze avond zijn de winkels langer open en is er entertainment in de binnenstad. “Er komt een parade, er zijn dansgroepen en op verschillende plekken gebeurt iets,” aldus Meinders. “Het moet een gezellige avond worden voor het hele publiek.”
Ook wordt er vooruitgekeken naar de toekomst. De kerstverlichting in de Langestraat is volgens Meinders verouderd en toe aan vernieuwing. “Die verlichting willen we op termijn volledig vervangen, zodat ook dat deel van de binnenstad weer aansluit bij de rest.”
Met de plaatsing van de kerstboom en extra bomen met verlichting is de binnenstad van Winschoten klaar voor de feestdagen en hopen de ondernemers bezoekers een sfeervol centrum te bieden.
Malou Vos