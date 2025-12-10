Kerstboom maakt feestverlichting in Winschoten af

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 10 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG STEEDS ZACHT | TWEE DROGE DAGEN

Helemaal droog is het vandaag nog niet want er kan soms eens een drup regen of een kleine bui vallen, maar dat is zeker niet zo vaak als gisteren. De zon kan er soms even doorheen komen, al is het de meeste tijd nog bewolkt en het is zacht: de maximumtemperatuur is vanmiddag 13 graden. De wind is matig uit het zuidwesten, windkracht 3.

Vanavond en vannacht komen er iets meer opklaringen en dan is het helemaal droog maar ook ietsje frisser. De minimumtemperatuur komt komende nacht uit rond 7 graden. Morgen is er een zwakke tot matige wind en het is dan wisselend bewolkt en droog. Maximumtemperatuur rond 9 graden.

Vrijdag is het droog met vrij veel bewolking en een beetje zon, zaterdagnacht- en ochtend valt er af en toe regen. Zondag begint droog en dan is er later op de dag kans op wat regen, en zo blijft het ook op lange termijn licht wisselvallig en redelijk zacht.