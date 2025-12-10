Kerstworkshop Vriescheloo: knus, gezellig en geslaagd

VRIESCHELOO – Dinsdag 9 december organiseerde buurtvereniging De Driehoek haar eerste kerstworkshop met medewerking van bloemist Agnes-Fleur uit Vlagtwedde. In ’t Moment in Veelerveen konden de liefhebbers zich ’s middags en ‘s avonds onderdompelen in een veelheid aan kerstgroen en allerlei versierselen.
De deelnemers maakten een kersttoef voor aan de deur of op de tafel versierd met bellen, kerstballen of lint. Ook was er keuze uit verschillende schalen en thee/koffiepotten waar naar eigen invulling een kerststuk op gemaakt kon worden.
De workshop trok niet alleen volwassenen, maar ook dochters kwamen met hun moeder mee om een mooi kerststuk te maken. Alle deelnemers gingen opgetogen huiswaarts met mooie zelfgemaakte creaties. Iets om in deze kersttijd van te kunnen genieten.
Voor de buurtvereniging was het een geslaagde eerste workshop met dank aan Agnes-Fleur. Het smaakt naar meer.
Bron en foto’s: Carin Roggen