DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Zondagmiddag is rond vier uur op de parkeerplaats Nagelshof, achter het zwembad in Meppen, een geparkeerde VW Passat aangereden. De schade wordt op 4.000 euro geschat. De dader is onbekend. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05931/9490.
Papenburg
Gistermiddag is de brandweer om 15.20 uur uitgerukt voor een keukenbrand in een woning aan de Farnstraße in Papenburg. Volgens de politie had de bewoonster vermoedelijk een pan met olie op het vuur vergeten. Er ontstond een sterke rook- en hitteontwikkeling. Brandweer Papenburg Obenende kwam met drie voertuigen en 17 brandweerlieden ter plaatse. Het vuur was snel onder controle. Er is niemand gewond geraakt. De schade wordt op 30.000 euro geschat.
Aschendorf
Vanmorgen is tussen 06.00 en 07.30 uur op de Bokeler Straße in Aschendorf een geparkeerde zwarte Opel aangereden. De dader is doorgereden. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961/9260
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland