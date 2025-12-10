Meterhoge paracetamol rolt door ziekenhuislocaties Treant

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Van 9 tot 30 december reist een meterhoge paracetamol door de drie ziekenhuislocaties van Treant in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. Hiermee sluit Treant aan bij de landelijke Paracetamol Challenge, een initiatief van het Erasmus MC. Het doel: 25% minder infuus-paracetamol en bewust kiezen voor duurzamere alternatieven.
Kies voor oraal
Paracetamol kan op verschillende manieren worden toegediend: als tablet, via een sonde, met een infuus of rectaal. ‘Elke manier heeft invloed op kosten en afval,’ vertelt Albert Dreijer, ziekenhuisapotheker bij Treant. ‘Een infuus veroorzaakt bijvoorbeeld 146 gram afval per keer, terwijl een tablet met een glas water slechts zo’n 5 gram afval oplevert. Bovendien is tablettoediening ongeveer twintig keer goedkoper en bespaart het tijd voor de verpleegkundige. Voor zowel patiënt als ziekenhuis is dit dus een slimme keuze.’
Kleine verandering, groot voordeel
De komende periode worden zorgverleners uitgedaagd om 25% minder paracetamol via het infuus toe te dienen. Zo levert een kleine verandering een groot voordeel op voor de patiënt, de zorg en het milieu.
Bron: Treant