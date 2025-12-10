Moonlight Shopping brengt Stadskanaal in kerstsfeer

STADSKANAAL – Op vrijdag 12 december organiseren de winkeliers in Stadskanaal de meest gezellige koopavond van het jaar: Moonlight Shopping. Winkeldeuren blijven open tot 23.00 uur. Door het hele centrum staan kramen, klinkt live muziek en zijn uiteenlopende demonstraties te bewonderen.
Feestelijk optocht
Het programma start om 18.00 uur met een optocht van feestelijk versierde voertuigen. De stoet vertrekt vanaf Leen Bakker en komt rond 18.30 uur aan in de Stadstuin, waar de voertuigen staan opgesteld voor belangstellenden. Riders for Friends organiseert de parade en vraagt daarbij aandacht voor de Linda Foundation.
Activiteiten voor alle leeftijden
Verspreid door het centrum is een mix van attracties en optredens te vinden. Op het Menistenplein staat een kinderzweefmolen, terwijl Snowy de sneeuwpop, de kerstman en Gringe door de Kanaalpassage trekken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van heerlijke lekkernijen.
Bijzondere acts
Gedurende de avond zijn er uiteenlopende demonstraties. Autocoureur Valentijn Greven toont zijn vaardigheden, dansschool Feel the Move verzorgt optredens en muziekvereniging Crescendo brengt een combinatie van muziek en twirl. Aan de Eurostate demonstreert een glasblazer het ambacht van het vormen van gloeiend glas. Ook staat er een lichtshow op het programma.
Live muziek
Op verschillende locaties klinkt live muziek. Band 1787 treedt op met blues- en rockrepertoire, gospelkoor Dabar zingt kerstliederen en De Giezelbaargbloazers uit Veele laten de midwinterhoorn horen. Popkoor Just4Fun komt met swingende muziek, Duo Undercover speelt bekende covers, het fanfareorkest Jeduthun zorgt voor een krachtig blaasgeluid en de Walking Guitars trekken spelend door het centrum.
Sfeervol pannenkoekenschip
Museumschip Jatrie verandert voor de gelegenheid in een pannenkoekenschip. Het schip ligt midden in het centrum aangemeerd en vormt een sfeervolle plek waar bezoekers terechtkunnen voor warme lekkernijen zoals pannenkoeken en chocolademelk.
Traditie in opmaat naar de feestdagen
Moonlight Shopping is uitgegroeid tot een vaste traditie in Stadskanaal. Met een gevarieerd programma hopen de winkeliers een breed publiek te verwelkomen.
Bron: Centrum Stadskanaal