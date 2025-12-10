Museum aan de A presenteert programma Wie schrijft geschiedenis? op WinterWelVaart



GRONINGEN – Als onderdeel van WinterWelVaart presenteert Museum aan de A op het schip De Pelikaan op 19, 20 en 21 december een verrassend programma naar aanleiding van de onlangs geopende tentoonstelling Wie schrijft geschiedenis?

In een aantal flitslezingen vertellen acteur Marcel Hensema en verzamelaar John Meijer over het nieuwe Groningse drankje Spritzema en de rijke Groninger traditie van limonades en drank produceren, vertelt historicus Sanne Meijer over haar Gronings Bakboek en over Groninger tradities rond de jaarwisseling, is er een spannende quiz over Groninger geschiedenis én kun je een live opname van de podcast Groningse Geschiedenis van Marlot & Titus bijwonen!

Het gehele programma is gratis te bezoeken. Bovendien zijn er bij ieder programmaonderdeel vrijkaarten te winnen voor de tentoonstelling Wie schrijft geschiedenis? van Museum aan de A in het Groninger Museum. Kijk voor het complete programma van WinterWelVaart op https://winterwelvaart.nl/zien-en-doen.



De achttiende editie van WinterWelVaart vindt plaats van vrijdag 19 tot en met zondag 21 december. Achttien sfeervol verlichte historische schepen vormen aan de Hoge, Lage en Kleine der A en de Pottebakkersrijge het sprookjesachtige decor voor het gezelligste winterevenement in de stad. Een aantal schepen, Museumcafé Het Pomphuis, Dorothy’s Drag Bar, Pakhuis Libau, het A-Theater en de Akerk staan bol van de optredens. Van muziek tot theater en van lezingen en films tot creatieve workshops.



Marcel Hensema vertelt over Spritzema

Acteur Marcel Hensema vertelt met humor en een flinke dosis noordelijke nuchterheid het verhaal achter zijn nieuwste creatie: Spritzema, een alcoholvrij drankje dat net zo eigenzinnig is als het Noorden zelf. Dat doet hij samen met John Meijer, verzamelaar van oude Groningse reclame en eigenaar van museumcafeetje Folkinge14. Van Polak, de uitvinder van de wereldberoemde ranja, tot Hooghoudt, dat generaties lang de kunst van het distilleren verfijnde. Marcel Hensema verkoopt ook Spritzema in een van de kraampjes op de Vishoek tijdens WinterWelVaart.



Marlot & Titus

De geschiedenis van Groningen is ontzettend rijk, vol verhalen en nooit saai. Daarom maken vader Titus Akkermans en dochter Marlot Akkermans populaire filmpjes op TikTok en Instagram (@marlot.geschiedenis) én een podcast over Groningse geschiedenis. Tijdens WinterWelVaart bespreken vader en dochter op interactieve wijze deze podcast en hun samenwerking. Ook zullen zij een paar van de, volgens hen, mooiste Groningse geschiedenisverhalen vertellen. Daarnaast kun je een live opname van hun podcast bezoeken, waarin Marcel Hensema te gast is. Hij vertelt over zijn onderzoek naar de natte Polak, in het kader van zijn drankje Spritzema.



Flitslezingen over Museum aan de A

Directeur Nicolette Bartelink vertelt over de totstandkoming van Museum aan de A: het nieuwe

geschiedenismuseum van Groningen stad en provincie. Michèlle Corbier is Hoofd Educatie & Participatie en houdt zich bezig met de manier waarop musea samen met het publiek verhalen kunnen vertellen. In haar flitslezing vertelt ze over de rol van Groningers in de tentoonstelling Wie schrijft geschiedenis?. Bastiaan Steffens is Hoofd Tentoonstellingen en Collectie en neemt je mee in het maakproces van diezelfde tentoonstelling. Hoe maak je eigenlijk een tentoonstelling over tentoonstellingen?



Scheepsmodel, FC Groningen shirt & kniepertjesijzer

Er zijn ook flitslezingen over objecten uit de tentoonstelling Wie schrijft geschiedenis?. Junior conservator Maaike Modderman neemt je aan de hand van het scheepsmodel De Vink mee in de wereld van het schoonmaken van schepen, niet de echte, maar scheepsmodellen. In de tentoonstelling hangt ook een FC Groningen shirt ontworpen door supporter en grafisch vormgever Thijs van den Broek. Hij vertelt over de 3e shirts met de thema’s Bommen Berend en het Oosterpark, waarin verleden en voetbal samenkomen. Historica Sanne vertelt aan de hand van een kniepertjesijzer, ook te zien in de tentoonstelling, over Groninger tradities en gerechten rond de jaarwisseling.



Tentoonstelling

Bij alle programmaonderdelen zijn er vrijkaarten te winnen voor de tentoonstelling Wie schrijft geschiedenis? van Museum aan de A in het Groninger Museum. In deze tentoonstelling ontdek je wat er bij het maken van een nieuw geschiedenismuseum komt kijken. En vooral: tegen welke dilemma’s Museum aan de A aanloopt bij het schrijven en vertellen van geschiedenisverhalen over Groningen. Bezoekers van de tentoonstelling worden uitgenodigd om mee te denken en hun mening te geven. Er is een prikkelende mix van historische topstukken en kleine, persoonlijke objecten uit Groningen te zien.



WinterWelVaart wordt georganiseerd door Museum aan de A en wordt mede mogelijk gemaakt

door gemeente Groningen, provincie Groningen, Groningen City Club, het Mondriaanfonds en de

Emmaplein Foundation.

Bron en foto’s: Museum aan de A