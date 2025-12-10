Pendelbus station Emmen – AZC Ter Apel wordt gratis

EMMEN, TER APEL – De pendelbus tussen Ter Apel en Emmen wordt gratis.
De pendelbus vanaf station Emmen richting AZC Ter Apel wordt gratis. Dit meldt RTV Drenthe vandaag op haar site. Vervoerder Qbuzz noemt het een ‘belangrijke extra maatregel na toename van incidenten’.
Er is maandag overleg geweest tussen de burgemeesters van de gemeenten Westerwolde en Emmen, het OV-bureau en Qbuzz. Daarin is besloten om zo snel mogelijk de gratis pendeldienst, die wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid, als voorziening in te zetten. De ritten worden uitgevoerd door Drenthe Tours. Het gaat om besloten vervoer, niet om openbaar vervoer.
De verwachting is dat asielzoekers straks minder gebruik gaan maken van het reguliere busvervoer en doordat er bij de pendelbus geen gedoe is over betaling het aantal incidenten daalt.
Bron: RTV Drenthe